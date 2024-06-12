世足預選賽亞洲區 中國0：1輸南韓 「死裡逃生」進18強

拜合拉木突破。(取材自澎湃新聞)

國際足聯2026世足賽預選賽亞洲區第2圈最後一輪賽事11日開打，中國國家男子足球隊客場0：1小負南韓 隊。與此同時，泰國 隊同日稍晚雖以3：1戰勝新加坡 ，由於泰國必須贏三球才能晉級，國足憑對賽成績「死裡逃生」，驚險晉級亞洲區18強，留住了進入2026年世足賽的機會。

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對於國足晉級18強，評論區一片譏諷，網友表示，「靠自己不如靠別人」、「泰國站著死，我們跪著活」、「好消息：中國隊出線；壞消息：中國隊還得踢」、「中國隊送新加坡一分，新加坡送國足一命」、「中新友誼，天長地久」。

綜合大公報、觀察者網報導，國足11日作客已經出線的南韓，擺下「長城陣」希望保住和局取得出線權，門將由王大雷擔任，後防包括劉洋、朱辰傑、蔣光太及楊澤翔，前面防中蔣聖龍隨時在後成五後衛陣式，另外三名中場為王上源、謝文能及徐皓陽，前場由費南多及阿卜杜外力主力攻堅。

國足上半場守得不錯順利以0：0結束；下半場，國足守到61分鐘還是失守，當時李在城在國足門前後傳，李康仁順勢射球破網成1：0，落後的國足立即調入武磊及張玉寧嘗試收復失地。可惜換人後的國足始終未能控制局面，反而幸得王大雷屢救險球，最終國足還是以一球之差落敗。

中韓兩隊賽前近十次交手中，國足兩勝兩平六負。上次贏球為2017年世預賽，國足1：0主場力克南韓。本屆世預賽首輪主場對陣南韓時，國足以0：3落敗。觀察者網體育專欄作者效正表示，由於實力差距擺在那裡，所以說國足0：1輸得不冤。

同組另一場賽事，泰國於主場對陣新加坡，必須要贏三球才能晉級的泰國，於上半場37分鐘取得一個入球領先1：0回更衣室。下半場，繼續進攻的泰國未能拉開比分，反被新加坡於57分鐘以一記精采入球追成1：1。泰國於79及86分鐘入球贏3：1。