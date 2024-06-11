廣州地鐵廣告箱「相親、求職、送祝福」 成大型整活現場

有民眾用地鐵大屏來傳達生日祝福。(取材自南方Plus)

廣州地鐵近日出現生日祝福、相親信息、求職簡歷等各式個人廣告內容，被網友戲稱是「大型整活現場」，有人展示自我、家庭親子、寵物 、明星應援等，引發關注，被網友稱為「E人(外向)屏」。

有民眾用地鐵大屏來傳達生日祝福。(取材自南方Plus)

南方Plus報導，江女士近期在社交媒體平台分享了朋友為自己投放在廣州地鐵的生日廣告，這則生日廣告每隔一分多鐘便會在地鐵站 內的環形屏幕上滾動顯示，「我是全世界最幸福的小女孩！」

和江女同樣受到生日「驚喜」的，還有吳女士的丈夫。吳女說，在她丈夫生日的前兩個月，她就在尋找不一樣的慶祝方式，偶然間，她發現在廣州地鐵能投放生日廣告，便選擇以這種方式給丈夫一個驚喜。4月中下旬，吳女在家附近的天河公園站為丈夫投放生日廣告，價位為一塊燈牌666元（人民幣，下同），共有五天展示時間。

生日廣告展示期間，吳女帶著兒子和先生一同去地鐵站「打卡」生日驚喜。吳女表示，丈夫「很驚喜、很意外」。

除慶生和求職廣告，廣州地鐵廣告位也不乏出現相親廣告。「00後」李先生在社交媒體平台上分享了自己「五一」期間在花城廣場地鐵站投放的相親廣告。他在視頻中表示，「非常震撼、非常高級」、「做自己的『王婆』」。

有民眾用地鐵大屏來傳達生日祝福。(取材自南方Plus)

一位關注到廣州地鐵個人廣告花式整活的乘客表示，「想投一個試試」。他在社媒平台分享的個人廣告寫著「被指到的人，請立即下班，不用怕，今天生日我最大。」

廣州地鐵傳媒有限公司工作人員李女說，今年1月，由廣州地鐵資源經營發展有限公司、廣州地鐵傳媒有限公司自主研發「悠悠智投」微信 小程序正式上線，「因個人廣告接地氣、貼近生活，受到市場的正向反饋，訪問量、成交量持續攀升，在行業內也引發了一股新風潮」。

據了解，地鐵廣告具體分為個人產品、粉絲應援、熱賣媒體、媒體分類等四種可供投放的分類選擇，其中，個人產品價格在380元至999元間。