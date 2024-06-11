腹肌男陪她爬泰山還做這件事 1單賺400

身為體育生的小付有多塊腹肌。（取材自都市快報橙柿互動）

帶娃爬山怕體力不支？一位寶媽直接雇人背娃上泰山，更在網路分享經歷，稱她與女兒費用連同118元門票，一共花費518元，直呼划算。

都市快報橙柿互動報導，山東的李女士（化名）雇來的背娃人，是個名叫付玲海的年輕大二男生。日前，小付和寶媽李女士一行人在泰山腳下碰頭，他背起三歲的小萌娃，爬泰山如履平地，甚至還比其他人更快登頂，引發眾多爬山者吃驚和羨慕。

身為體育生的小付曾在網上曬出多塊腹肌的身材，體力好的他陪爬泰山輕而易舉。網友們熱議，「服務行業永不落幕。」「體力真的好，一點沒彎腰駝背，還一步跨兩梯。」「這個業務開展得可以，學有所長學有所用」。

小伙背起三歲的小萌娃腰桿筆挺步步生風。（取材自都市快報橙柿互動） 身為體育生的小背娃陪爬泰山，一夕暴紅。（取材自海報新聞）

李女士說，「付同學網上發布的價格是陪爬200元（人民幣，下同，約27.5美元），背包50元。我想我娃的重量和包的重量差不多，就鼓勵他嘗試一下。」據知，撇除門票不計，李女士最後共給了付同學400元。

小付以前從沒幹過陪爬這活，他說背娃爬泰山是他的第一單。他說，「家裡經濟情況很普通，爸爸身體也不是很好。我現在還在上學，可以兼職賺點兒生活費，減輕一下家裡負擔。」

登山時，付玲海毫無壓力，沒多久，便把孩子媽媽一行人甩出很遠，中途還多次停下等候。「二丫是個挺可愛的小女孩，一路在我背上很聽話很配合。我上山感覺很輕鬆，累了就停下歇息1分鐘，到山頂之後，也沒感覺特別累。」

資料顯示，泰山從山腳開始一直到泰山頂峰玉皇頂，大約是6000多級台階。加上山路的兜兜轉轉，小付這一趟背娃，差不多相當於爬了近300層樓。

這事在網上走紅後，有幾十個網友聯繫小付約陪爬，男女老少都有。他現在一天最多收到逾20位顧客訊息，周圍同學也開始蠢蠢欲動，對陪爬泰山行業起了興趣。