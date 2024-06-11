我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

堵車費暫停 MTA首回應：將縮減資本計畫 部分改造項目恐停

馬斯克揚言公司內要禁用新iPhone 因AI功能有安全疑慮

腹肌男陪她爬泰山還做這件事 1單賺400

中國新聞組／綜合報導
身為體育生的小付有多塊腹肌。（取材自都市快報橙柿互動）
身為體育生的小付有多塊腹肌。（取材自都市快報橙柿互動）

帶娃爬山怕體力不支？一位寶媽直接雇人背娃上泰山，更在網路分享經歷，稱她與女兒費用連同118元門票，一共花費518元，直呼划算。

都市快報橙柿互動報導，山東的李女士（化名）雇來的背娃人，是個名叫付玲海的年輕大二男生。日前，小付和寶媽李女士一行人在泰山腳下碰頭，他背起三歲的小萌娃，爬泰山如履平地，甚至還比其他人更快登頂，引發眾多爬山者吃驚和羨慕。

身為體育生的小付曾在網上曬出多塊腹肌的身材，體力好的他陪爬泰山輕而易舉。網友們熱議，「服務行業永不落幕。」「體力真的好，一點沒彎腰駝背，還一步跨兩梯。」「這個業務開展得可以，學有所長學有所用」。

小伙背起三歲的小萌娃腰桿筆挺步步生風。（取材自都市快報橙柿互動）
小伙背起三歲的小萌娃腰桿筆挺步步生風。（取材自都市快報橙柿互動）
身為體育生的小背娃陪爬泰山，一夕暴紅。（取材自海報新聞）
身為體育生的小背娃陪爬泰山，一夕暴紅。（取材自海報新聞）

李女士說，「付同學網上發布的價格是陪爬200元（人民幣，下同，約27.5美元），背包50元。我想我娃的重量和包的重量差不多，就鼓勵他嘗試一下。」據知，撇除門票不計，李女士最後共給了付同學400元。

小付以前從沒幹過陪爬這活，他說背娃爬泰山是他的第一單。他說，「家裡經濟情況很普通，爸爸身體也不是很好。我現在還在上學，可以兼職賺點兒生活費，減輕一下家裡負擔。」

登山時，付玲海毫無壓力，沒多久，便把孩子媽媽一行人甩出很遠，中途還多次停下等候。「二丫是個挺可愛的小女孩，一路在我背上很聽話很配合。我上山感覺很輕鬆，累了就停下歇息1分鐘，到山頂之後，也沒感覺特別累。」

資料顯示，泰山從山腳開始一直到泰山頂峰玉皇頂，大約是6000多級台階。加上山路的兜兜轉轉，小付這一趟背娃，差不多相當於爬了近300層樓。

這事在網上走紅後，有幾十個網友聯繫小付約陪爬，男女老少都有。他現在一天最多收到逾20位顧客訊息，周圍同學也開始蠢蠢欲動，對陪爬泰山行業起了興趣。

上一則

美關島定期攔測飛彈 中：美軍備競賽毀和平 激化分歧

下一則

父約定給房卻反悔 滬高中生怒斷絕關係

延伸閱讀

鼓勵孩子遠離電子產品 東谷華美協會推動少兒足球

鼓勵孩子遠離電子產品 東谷華美協會推動少兒足球
與侯友宜、洪孟楷同框 黃國昌揭合作可能性

與侯友宜、洪孟楷同框 黃國昌揭合作可能性
巴黎奧運／湯唯擔任火炬手 45歲依然青春靚麗

巴黎奧運／湯唯擔任火炬手 45歲依然青春靚麗
芝城龍舟賽 6/20譚繼平公園登場 參賽隊伍創新高

芝城龍舟賽 6/20譚繼平公園登場 參賽隊伍創新高

熱門新聞

恒大歌舞團白珊珊穿高叉跳激情「18蹲」? 網友驚呆卻有話說…

2024-06-07 08:30
近日有網友上傳一段監視器畫面，一對情侶在深夜溜進空地的流動廁所，疑似動作激烈到震垮廁所牆面。 （圖／擷自X平台）

太激情?1對男女在工地廁所「撞破牆」被拍下 網友點評亮了

2024-06-08 09:30
女子租屋處廁所裝百葉窗，如廁洗澡時竟被看光光。(取材自微博)

「裸奔了3年」蘇州妙齡女在廁所裝這種窗簾 鄰居：妳被看光光

2024-06-10 09:30
美國史丹福一AI團隊發布了名為Llama3-V的多模態大模型，卻被指出抄襲中大模型；示意圖。（路透）

史丹福抄襲中國AI大模型 內藏「清華簡」彩蛋露餡 急道歉、刪除

2024-06-05 02:30
鳳凰衛視前主持人傅曉田。（路透資料照片）

不只秦剛受害？前港澳辦主任張曉明傳也因傅曉田落馬

2024-06-08 06:30
河南開封市一名高考女考生，因穿短裙和過膝襪應試遭網暴，她崩潰被迫放棄考試。(視頻截圖)

高考「穿短裙」入考場遭網暴 河南女生棄考 胡錫進發聲了

2024-06-08 22:00

超人氣

更多 >
這10個碩士學位 畢業後起薪最高

這10個碩士學位 畢業後起薪最高
忘改資料…他過世 百萬退休金獨留分手近40年前妻

忘改資料…他過世 百萬退休金獨留分手近40年前妻
美4名大學講師在中國吉林被刺傷 全身鮮血畫面驚悚

美4名大學講師在中國吉林被刺傷 全身鮮血畫面驚悚
章瑩穎枉死異鄉7年 章父無一日安眠

章瑩穎枉死異鄉7年 章父無一日安眠
「裸奔了3年」蘇州妙齡女在廁所裝這種窗簾 鄰居：妳被看光光

「裸奔了3年」蘇州妙齡女在廁所裝這種窗簾 鄰居：妳被看光光