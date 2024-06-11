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中國發布高溫橙色預警 河北中南部等地最高溫恐逾40℃

中國新聞組／即時報導
中國北方未來十天將熱浪滾滾，圖為6月9日北京朝陽區一處商圈噴水池。（新華社）
中國北方未來十天將熱浪滾滾，圖為6月9日北京朝陽區一處商圈噴水池。（新華社）

中國中央氣象台11日6時繼續發布高溫橙色預警，預計11日白天，河北中南部和東北部、北京、天津、山東、河南、安徽北部、湖北北部、山西南部、內蒙古西部和東南部、新疆北疆盆地和南疆盆地、海南島西北部等地有35℃以上高溫天氣。

其中，河北中南部、北京東南部、天津、山東中北部、河南大部、內蒙古西北部、新疆南疆盆地東部等地最高氣溫37～39℃，河北中南部、新疆南疆盆地等地部分地區可達40℃以上。

新京報指出，6月8日以來，華北、黃淮等地高溫迅速發展。據中國中央氣象台消息，截至10日下午，山東、河北有超過20個中國國家氣象站最高氣溫突破當地6月上旬極值，河北南部、山東北部的部分地區最高氣溫超過40℃。

報導稱，預計未來十天（11日至20日），中國北方地區高溫將繼續發展。華北中南部、黃淮大部、山西南部、陜西關中等地，35℃以上高溫日數有6-8天，河南等地部分地區可達9-10天。

中國中央氣象台首席預報員符嬌蘭表示，近期華北、黃淮等地受高壓脊天氣系統控制，天空雲量較少，在晴空輻射和下沉增溫的共同作用下，促進了高溫發展。

符嬌蘭指出，本輪高溫天氣是北方地區今年以來影響範圍最廣、強度最強的高溫過程，河北、河南、山東等地高溫持續時間長，日最高氣溫有極端性，部分地區發生中暑氣象風險高，建議公眾減少戶外活動，做好防暑降溫措施。

高溫 河南 新疆

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