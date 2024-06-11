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拚第16次高考 35歲廣西男唐尚珺：走了彎路 發揮一般

中國新聞組／北京11日電
35歲唐尚珺完成第16次高考，自稱「發揮得一般。(視頻截圖)
35歲唐尚珺完成第16次高考，自稱「發揮得一般。(視頻截圖)

最後一場生物考試結束，35歲唐尚珺的第16次高考宣告結束。從2009年至今，他曾被中國政法大學、廈門大學、廣西大學、重慶大學、上海交通大學等高校錄取，但一心嚮往「清華夢」的他都放棄了。他坦言今年高考「表現一般」，面對詢問時，他承認自己「走了彎路」，不希望大眾學習他。

新黃河報導，唐尚珺出生在廣西防城港市上思縣公安村。2023年，唐尚珺參加了第15次高考。他考了594分，他此前多次表示，這個成績他雖然不夠滿意，但打算不再執著，「暫告一段落，去大學讀書。」

但天不遂人願，在唐尚珺決定放下執念後，彷彿命運又跟他開了個玩笑。由於填報志願，他只選擇了師範類專業。不料四個志願均被退檔。因一本補錄專業不合適，但又不甘心上二本，他放棄了補錄。

在沉寂了一段時間以後，唐尚珺在2023年8月28日宣布將參加2024年高考。

2024年6月，在第16次高考開考前，唐尚珺沉寂9月的社交媒體有了第一次更新：「高考加油！」他在視頻的配文裡寫下，「風雨兼程路雖遠，夢想之光照前方。」

今年考試，唐尚珺覺得比往年多了一些壓力，這體現在他在考場做題沒思路的時候，「怎麼連這個題都搞不定？」他其實很清楚，這種看起來莫名其妙的壓力來源於他自身、家庭以及外界。「我知道大家都希望我能去讀大學，生活步入正軌。」他說，他也很清楚，網上也有一些對自己並不友好的評價，他倒覺得很正常，「不然我可能會封閉在一個沒有人知道的環境裡。」他覺得，這些壓力也是自己走出「循環」的動力。

「我身邊的好朋友、家人，都勸我去上大學，走出高中，不要在這裡面徘徊那麼久，走出去上大學就是一個新的天地。我知道，大家都希望我去讀大學，開啟新生活的篇章。」唐尚珺說，因為去年志願被退檔的事，他確實沒辦法給外界一個確切的答覆。

唐尚珺稱不喜歡復讀，也不提倡復讀。「復讀浪費時間，也無法保證下一次一定會比上一次考得好。我個人的原因，走了彎路、犯了錯誤，所以我也不希望大家學我。」

他依然想告訴大家，他內心是渴望讀大學的，也希望能實現個人價值、為社會作貢獻。今年志願填報的話，還是傾向師範類的，「如果考得好的話，那肯定是想報國內最好的師範學校」。

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