我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳奕迅休克昏倒撞地 縫了30幾針 重慶6場巡演延期

你的iPhone能支援蘋果AI？ 分析師：逼用戶換新機

考28次「高考釘子戶」 四川男梁實：感覺不妙恐落榜

中國新聞組／北京11日電
被稱為「高考釘子戶」的梁實坦承，今年的高考表現不佳。(取材自新黃河)
被稱為「高考釘子戶」的梁實坦承，今年的高考表現不佳。(取材自新黃河)

有人稱他爲「高考釘子戶」，有人叫他「中國第一鐵腦殼」，57歲的梁實結束第28次高考後，嘆氣可能又要落榜。到底要考到何時？梁實的行為引來浪費資源的批評，但也有人認為考試是他的權利，不用過多指責。由於明年中國高考政策有變化，考試內容也改變，梁實說，明年放棄的可能性大。

極目新聞報導，四川高考結束後，梁實走出成都考場後緊鎖眉頭，向媒體表示「感覺情況不妙」，可能要重演落榜的歷史。他嘆：「年年都失落，我都沒happy過。」

梁實還表示，如果成績出來後有可以接受的學校，他會選擇上大學，「哪怕是勉強的也去了算了」。

梁實1967年生，1983年起開始報名參加高考，至2023年已經參加過27次高考，均以失敗告終。去年他的總分是424分，當年四川的大學文科最低錄取分數是458分。

對於「高考釘子戶」引發浪費資源的批評，九派新聞引述浙江大學科舉學與考試研究中心主任劉海峰說：「我認為這是他的權利，實際上也不見得有什麼浪費。」

劉海峰表示，2001年，中國教育部就放開政策，不限報考普通高等學校考生的年齡及是否結婚，這代表著大學從「精英教育」轉向「大眾化教育」。

他認為，將來也不會因此限制考大學的年齡，畢竟不斷重考的大齡考生只是極少數的人。不過他也坦言考生該實際一點，「否則長期考下去，總不是個辦法」。

中新網則為梁實加油，指出夢想不分年齡，追夢貴在堅持。從當年的青蔥少年，到如今兩鬢斑白的大叔，梁實想要上大學的心願沒有變過，他的堅持值得每一個人學習。

高考 教育部

上一則

香港賽龍舟變國際盛事 星光大道攤檔：開檔來生意最好的一天

下一則

360董事長周鴻禕用AI新品演示「一鍵露胸」 挨批盜圖搞黃

延伸閱讀

王星越年齡造假？藝考老師揭他15歲上大學

王星越年齡造假？藝考老師揭他15歲上大學
35歲拚第16次高考 廣西男：我走了彎路 不希望有人學我

35歲拚第16次高考 廣西男：我走了彎路 不希望有人學我
中國「高考釘子戶」結束第28次考試：感覺不妙

中國「高考釘子戶」結束第28次考試：感覺不妙
中國1342萬人高考明登場 多地啟用AI監考

中國1342萬人高考明登場 多地啟用AI監考

熱門新聞

恒大歌舞團白珊珊穿高叉跳激情「18蹲」? 網友驚呆卻有話說…

2024-06-07 08:30
近日有網友上傳一段監視器畫面，一對情侶在深夜溜進空地的流動廁所，疑似動作激烈到震垮廁所牆面。 （圖／擷自X平台）

太激情?1對男女在工地廁所「撞破牆」被拍下 網友點評亮了

2024-06-08 09:30
美國史丹福一AI團隊發布了名為Llama3-V的多模態大模型，卻被指出抄襲中大模型；示意圖。（路透）

史丹福抄襲中國AI大模型 內藏「清華簡」彩蛋露餡 急道歉、刪除

2024-06-05 02:30
女子租屋處廁所裝百葉窗，如廁洗澡時竟被看光光。(取材自微博)

「裸奔了3年」蘇州妙齡女在廁所裝這種窗簾 鄰居：妳被看光光

2024-06-10 09:30
鳳凰衛視前主持人傅曉田。（路透資料照片）

不只秦剛受害？前港澳辦主任張曉明傳也因傅曉田落馬

2024-06-08 06:30
河南開封市一名高考女考生，因穿短裙和過膝襪應試遭網暴，她崩潰被迫放棄考試。(視頻截圖)

高考「穿短裙」入考場遭網暴 河南女生棄考 胡錫進發聲了

2024-06-08 22:00

超人氣

更多 >
這10個碩士學位 畢業後起薪最高

這10個碩士學位 畢業後起薪最高
忘改資料…他過世 百萬退休金獨留分手近40年前妻

忘改資料…他過世 百萬退休金獨留分手近40年前妻
美4名大學講師在中國吉林被刺傷 全身鮮血畫面驚悚

美4名大學講師在中國吉林被刺傷 全身鮮血畫面驚悚
美得不像話…劉亦菲5集換32種造型 36歲扮女大生也不違和

美得不像話…劉亦菲5集換32種造型 36歲扮女大生也不違和
章瑩穎枉死異鄉7年 章父無一日安眠

章瑩穎枉死異鄉7年 章父無一日安眠