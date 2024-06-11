考28次「高考釘子戶」 四川男梁實：感覺不妙恐落榜

被稱為「高考釘子戶」的梁實坦承，今年的高考表現不佳。(取材自新黃河)

有人稱他爲「高考 釘子戶」，有人叫他「中國第一鐵腦殼」，57歲的梁實結束第28次高考後，嘆氣可能又要落榜。到底要考到何時？梁實的行為引來浪費資源的批評，但也有人認為考試是他的權利，不用過多指責。由於明年中國高考政策有變化，考試內容也改變，梁實說，明年放棄的可能性大。

極目新聞報導，四川高考結束後，梁實走出成都考場後緊鎖眉頭，向媒體表示「感覺情況不妙」，可能要重演落榜的歷史。他嘆：「年年都失落，我都沒happy過。」

梁實還表示，如果成績出來後有可以接受的學校，他會選擇上大學，「哪怕是勉強的也去了算了」。

梁實1967年生，1983年起開始報名參加高考，至2023年已經參加過27次高考，均以失敗告終。去年他的總分是424分，當年四川的大學文科最低錄取分數是458分。

對於「高考釘子戶」引發浪費資源的批評，九派新聞引述浙江大學科舉學與考試研究中心主任劉海峰說：「我認為這是他的權利，實際上也不見得有什麼浪費。」

劉海峰表示，2001年，中國教育部 就放開政策，不限報考普通高等學校考生的年齡及是否結婚，這代表著大學從「精英教育」轉向「大眾化教育」。

他認為，將來也不會因此限制考大學的年齡，畢竟不斷重考的大齡考生只是極少數的人。不過他也坦言考生該實際一點，「否則長期考下去，總不是個辦法」。

中新網則為梁實加油，指出夢想不分年齡，追夢貴在堅持。從當年的青蔥少年，到如今兩鬢斑白的大叔，梁實想要上大學的心願沒有變過，他的堅持值得每一個人學習。