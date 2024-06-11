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中國端午節1.1億人次出遊 消費403億元 年增8.1%

記者黃雅慧／綜合報導
此次端午假期，中國遊客出遊總花費人民幣403.5億元，較去年成長8.1%。（新華社）
此次端午假期，中國遊客出遊總花費人民幣403.5億元，較去年成長8.1%。（新華社）

此次端午假期，據中國文化和旅遊部數據中心10日測算，全中國國內旅遊出遊合計1.1億人次，年增6.3%；國內遊客出遊總花費人民幣403.5億元（約55.6億美元），年增8.1%。

值得注意的是，今年中國高考時間（大學入學考試）落在7日至8日，剛好跟端午假期有所重疊，這也或影響出遊消費數據。

疫情前2019年端午節假期也是3天，當時中國國內旅遊接待總人數9597.8萬人次，旅遊總花費393.3億元。今年端午旅遊的數據優於2019年的數據。

中國旅遊平台攜程發布「2024年端午節出遊報告」，數據顯示，今年端午假日周邊遊、本地遊再度受青睞；國內遊、出境遊人次相比去年均有相應提升；傳統民俗吸引更多外國遊客前來體驗，端午入境遊預訂量年增115%。

從出遊年齡來看，攜程報告顯示，端午三天假期，主要出遊人群集中在90後、00後及80後，分別占比為37%、25%和25%。

報告顯示中國遊熱門目的地前十名分別是北京、上海、廣州、杭州、成都、南京、深圳、重慶、西安和武漢。

綜合經濟日報等中媒報導，今年端午假期，中國「國潮風」旅遊成為特色，湖北宜昌推出「國潮端午」盛宴，通過打造更多沉浸式、互動式、體驗式消費新場景、山東臨清宛園景區推出包粽子、編織五彩繩、端午畫額、射五毒等體驗活動。

此外，各地也打出「民俗遊」的招牌，許多中國遊客專門到秭歸體驗原汁原味的端午民俗。三峽大學經管學院教授闞如良表示，屈原文化是宜昌重要的文化品牌。宜昌有條件、有優勢發展端午全產業鏈，弘揚屈原文化。

中國各地在端節期間打出「民俗遊」的招牌，地方文旅推出賽龍舟、包粽等習俗活動。圖為...
中國各地在端節期間打出「民俗遊」的招牌，地方文旅推出賽龍舟、包粽等習俗活動。圖為北京大運河上的賽龍舟。（取材自中新網）

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