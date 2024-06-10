城市「老破小」二手房火了 掛牌秒售

成都中心城區某老小區。（取材自每日經濟新聞）

今年以來， 上海、廣州、杭州、東莞、昆明等多個一二線城市的「老破小」二手房突然火了，掛牌1天即「秒售」，對比此前長達百天甚至幾百天的成交周期堪稱「光速」。市場人士分析，各地解除限購政策，不僅改建變得容易，有動拆遷機會，很多老舊小區房價 也跌回到2017年的水平，加上房源面積小、地段佳，都促成了此輪「老破小」二手房的交易熱潮。

近段時間以來，隨著各地陸續落實央行517新政（降低首付比例、取消房貸利率 下限、下調住房公積金利率），不少熱點城市的「老破小」（通常指城市主城區房齡超過20年的二手房）二手房成交速度正在加快。

每日經濟新聞梳理機構數據發現，近期廣州中心區樓齡20年以上的二手房源成交周期變短，甚至有不少房源在掛牌一天內「秒售」；杭州「老破小」二手房交易活躍度大增，日均成交量同比增長38%；成都錦江區某老小區僅5月就成交了7套二手房，其中6套的成交周期均在一個月以內⋯⋯。

查詢貝殼找房發現，成都錦江區鋼管廠五區僅在5月份就成交了7套房子，其中有1套的成交周期達254天外，其餘房子的成交周期均不到一個月內。

「『老破小』的諮詢和成交量確實比之前踴躍了不少。」成都德佑地產一門店經紀人小陳說，這些老房子主要集中在成都市主城「5+2」區域，有學校、地鐵站 點等配套的房源諮詢量自然更多，成交周期也相對較短。「我近期還接到不少成都周邊城市的買家的來電，諮詢在成都買房的相關事宜。」

梳理各機構數據發現，今年以來， 包括上海、廣州、杭州、東莞、昆明等多個一二線城市，近期「老破小」二手房在成交量不斷攀升的同時，成交周期也明顯縮短。

「很多老舊小區『老破小』的租金年化收益甚至能達到2.5%到2.8%，也是一種比較穩妥的投資。」杭州鏈家大關商圈一門店經紀人表示，這些成交量高的老小區房源面積都比較小、總價低。

另據上海中原地產數據，5月最後5天（5月27—31日），在上海「滬九條」新政的推動下，僅外環內就成交了826套房齡超過20年、面積70平方米的小戶型，成交量較政策出台前5天增加了5%。

「核心城區的『老破小』二手房具有一定的保值增值性、地段優勢，尤其是總價可控，當然長遠來看可能還有動拆遷機會，因此會受到部分資金有限的買家青睞。」易居研究院研究總監嚴躍進表示，從另一個角度來看，這背後涉及到很多有改善型住房需求的業主，「老破小」二手房交易活躍也使得這些業主有能力去換房。

此輪「老破小」二手房的交易熱潮，與各地限購政策的陸續解除分不開，同時也有其他利好消息的影響。

尤其在2023年上半年二手房掛牌量激增階段，供求壓力倒逼二手房價格泡沫持續縮小。到了今年一季度該泡沫僅5%，意味著歷時三年時間，一線城市「老破小」二手房價格泡沫基本消除，二手房價格回歸健康狀態。