我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約62分局班森賀街坊節 隆重回歸

房東負擔仲介費提案 本周公聽

曾經轟動A股…95後高顏值「天才少女」完成B輪融資

中國新聞組／綜合報導
AI視頻生成創業公司Pika Labs創始人郭文景（左）和聯合創始人兼CTO Chenlin Meng。（取材自X平台）
AI視頻生成創業公司Pika Labs創始人郭文景（左）和聯合創始人兼CTO Chenlin Meng。（取材自X平台）

由95後「天才少女」郭文景創辦的AI視頻生成創業公司Pika Labs在其官網宣布，公司已經完成8000萬美元的B輪融資。本輪融資由Spark Capital領投，Greycroft、Lightspeed Venture Partners以及Jared Leto參投。此輪融資後，Pika總融資額已達1.35億美元，估值將超過4.7億美元。據了解，郭文景父親是A股上市公司「信雅達」實控人，該公司也曾因「女兒概念股」引發轟動。

紅星新聞報導，去年11月29日，Pika在官網宣稱，很高興推出Pika 1.0。被外界稱為一款零門檻的「視頻生成神器」。彼時，為這家公司「代言」的是特斯拉與SpaceX的創始人馬斯克。

這個由史丹福「天才少女」創建，成立僅6個月，創始團隊成員僅有4人的初創公司迅速吸引了大半個矽谷的追捧，融資5500萬美元，估值達到了2億美元。Pika很自豪地將Pika社區發展到50萬用戶，他們每周生成數百萬個視頻。

然而在Pika躥紅兩個月後，OpenAI發布了文生視頻模型Sora，用戶可以透過使用自然語言提示詞用Sora生成長達1分鐘高清、連貫、一致性很強的視頻，而Pika當時僅能做到幾秒左右的視頻連貫性。

很多人認為，OpenAI輕鬆「吊打」了Runway、Pika等AI視頻創業公司。郭文景在回應媒體擔憂時則表示，「我們已經在籌備直接沖，將直接對標Sora。」

據報導，過去半年，Pika在技術層面上線了一系列新功能。例如，添加了風格選項，為用戶提供動漫、陰鬱、3D、水彩、自然、黏土動畫、黑白等7種不同的視頻風格選擇等。然而，Pika目前仍然只能生成4秒高清連貫視頻，與其他的競品相比也沒有明顯的領先和優勢。與此同時，Pika 4月的網站訪問量為200萬，較其最高點則下降了64%。

在技術提升、用戶增長等方面表現平平的Pika依然能夠獲得資本的垂青，這令不少人感到有些意外。

去年年底，郭文景表示，隨著用戶的增加，團隊有可能在2024年擴展至20人。隨著新一輪融資的完成，人們發現Pika團隊目前已有13人，工程人員及科研人員的履歷都十分亮眼，而背後的顧問團陣容也十分豪華。

此輪融資後，Pika宣布已經構建起了自己的AI視頻生成基礎模型，不會依賴其他公司的技術。外界普遍擔憂訓練視頻模型將需要巨額算力與資金，但郭文景也回應稱，Pika類似於法國的AI大模型Mistral AI，能夠在較少資金的情況下也訓練出比較好的模型。

盡管本輪融資有些「意料之外」，但隨著新一輪資金彈藥補充到位、科研與工程團隊的擴容，Pika未來能否在AI視頻技術與商業應用上帶來「意料之外」的驚喜，決定著它能否持續獲得資本的青睞。

郭文景為Pika聯合創始人兼首席執行官。在創辦Pika前，郭文景為史丹福大學AI博士。她還是上市公司信雅達實控人郭華強之女，目前已是美國籍。

早在八年多以前，郭文景就曾因「高顏值學霸」走紅。是杭州第二中學第一個在本科階段被哈佛大學錄取的學生。在時任杭二中校長的葉翠微看來，郭文景知道自己要什麽，也知道自己要面對什麽。特別是她特立獨行的個性。「15歲那年能隻身飛往美國，教美國孩子奧賽課，拿到了2000美元酬勞。」

在哈佛本科校友面試官看來：「我在中國區面試6年，她是最優秀的學生之一。她的計算機水平，放在美國同齡的女程序員中也是最頂尖的。她在美國大學預科考試中5門滿分，英語非常流利，顏值還高，簡直是近乎完美。」

95後「天才少女」郭文景創辦的AI視頻生成創業公司Pika Labs在其官網宣布...
95後「天才少女」郭文景創辦的AI視頻生成創業公司Pika Labs在其官網宣布，已經完成8000萬美元的B輪融資。（取材自紅星新聞）

來源：钛媒体TMTPOST

AI 融資 OpenAI

上一則

艾草、香囊走俏端午 品「中式審美」背後的中醫藥文化

下一則

河北小伙到美國表演川劇變臉 西雅圖高中生看得驚叫連連

延伸閱讀

涉AI領域壟斷 輝達、微軟、OpenAI遭調查 紐時：聯邦加強監管跡象

涉AI領域壟斷 輝達、微軟、OpenAI遭調查 紐時：聯邦加強監管跡象
紐時：美當局對微軟、OpenAI與輝達展開反壟斷調查鋪路

紐時：美當局對微軟、OpenAI與輝達展開反壟斷調查鋪路
OpenAI、Google員工公開信 質疑AI風險 促透明化

OpenAI、Google員工公開信 質疑AI風險 促透明化
OpenAI執行長奧特曼私下打造投資帝國 靠副業賺大錢

OpenAI執行長奧特曼私下打造投資帝國 靠副業賺大錢

熱門新聞

恒大歌舞團白珊珊穿高叉跳激情「18蹲」? 網友驚呆卻有話說…

2024-06-07 08:30
近日有網友上傳一段監視器畫面，一對情侶在深夜溜進空地的流動廁所，疑似動作激烈到震垮廁所牆面。 （圖／擷自X平台）

太激情?1對男女在工地廁所「撞破牆」被拍下 網友點評亮了

2024-06-08 09:30
美國史丹福一AI團隊發布了名為Llama3-V的多模態大模型，卻被指出抄襲中大模型；示意圖。（路透）

史丹福抄襲中國AI大模型 內藏「清華簡」彩蛋露餡 急道歉、刪除

2024-06-05 02:30
王暖暖在泰國被丈夫推下山崖。圖為事發地。(取材自封面新聞)

南京孕婦遭夫推下崖 隔五年終於「有了」

2024-06-02 07:30
鳳凰衛視前主持人傅曉田。（路透資料照片）

不只秦剛受害？前港澳辦主任張曉明傳也因傅曉田落馬

2024-06-08 06:30
河南開封市一名高考女考生，因穿短裙和過膝襪應試遭網暴，她崩潰被迫放棄考試。(視頻截圖)

高考「穿短裙」入考場遭網暴 河南女生棄考 胡錫進發聲了

2024-06-08 22:00

超人氣

更多 >
湯姆克魯斯親生愛女不繼承演員棒？蘇蕊決定念這間大學

湯姆克魯斯親生愛女不繼承演員棒？蘇蕊決定念這間大學
以為撿便宜 華男買賣名牌鞋年入10萬 遭警抄家

以為撿便宜 華男買賣名牌鞋年入10萬 遭警抄家

微信換匯變搶劫 紐約法拉盛男被搶了7000元現金

微信換匯變搶劫 紐約法拉盛男被搶了7000元現金
中以混血諾亞：以為我會死 為活命得扮成阿拉伯女子

中以混血諾亞：以為我會死 為活命得扮成阿拉伯女子
加薩獲救人質以中混血女諾亞 探望癌末華裔母親

加薩獲救人質以中混血女諾亞 探望癌末華裔母親