曾經轟動A股…95後高顏值「天才少女」完成B輪融資

AI視頻生成創業公司Pika Labs創始人郭文景（左）和聯合創始人兼CTO Chenlin Meng。（取材自X平台）

由95後「天才少女」郭文景創辦的AI 視頻生成創業公司Pika Labs在其官網宣布，公司已經完成8000萬美元的B輪融資 。本輪融資由Spark Capital領投，Greycroft、Lightspeed Venture Partners以及Jared Leto參投。此輪融資後，Pika總融資額已達1.35億美元，估值將超過4.7億美元。據了解，郭文景父親是A股上市公司「信雅達」實控人，該公司也曾因「女兒概念股」引發轟動。

紅星新聞報導，去年11月29日，Pika在官網宣稱，很高興推出Pika 1.0。被外界稱為一款零門檻的「視頻生成神器」。彼時，為這家公司「代言」的是特斯拉與SpaceX的創始人馬斯克。

這個由史丹福「天才少女」創建，成立僅6個月，創始團隊成員僅有4人的初創公司迅速吸引了大半個矽谷的追捧，融資5500萬美元，估值達到了2億美元。Pika很自豪地將Pika社區發展到50萬用戶，他們每周生成數百萬個視頻。

然而在Pika躥紅兩個月後，OpenAI 發布了文生視頻模型Sora，用戶可以透過使用自然語言提示詞用Sora生成長達1分鐘高清、連貫、一致性很強的視頻，而Pika當時僅能做到幾秒左右的視頻連貫性。

很多人認為，OpenAI輕鬆「吊打」了Runway、Pika等AI視頻創業公司。郭文景在回應媒體擔憂時則表示，「我們已經在籌備直接沖，將直接對標Sora。」

據報導，過去半年，Pika在技術層面上線了一系列新功能。例如，添加了風格選項，為用戶提供動漫、陰鬱、3D、水彩、自然、黏土動畫、黑白等7種不同的視頻風格選擇等。然而，Pika目前仍然只能生成4秒高清連貫視頻，與其他的競品相比也沒有明顯的領先和優勢。與此同時，Pika 4月的網站訪問量為200萬，較其最高點則下降了64%。

在技術提升、用戶增長等方面表現平平的Pika依然能夠獲得資本的垂青，這令不少人感到有些意外。

去年年底，郭文景表示，隨著用戶的增加，團隊有可能在2024年擴展至20人。隨著新一輪融資的完成，人們發現Pika團隊目前已有13人，工程人員及科研人員的履歷都十分亮眼，而背後的顧問團陣容也十分豪華。

此輪融資後，Pika宣布已經構建起了自己的AI視頻生成基礎模型，不會依賴其他公司的技術。外界普遍擔憂訓練視頻模型將需要巨額算力與資金，但郭文景也回應稱，Pika類似於法國的AI大模型Mistral AI，能夠在較少資金的情況下也訓練出比較好的模型。

盡管本輪融資有些「意料之外」，但隨著新一輪資金彈藥補充到位、科研與工程團隊的擴容，Pika未來能否在AI視頻技術與商業應用上帶來「意料之外」的驚喜，決定著它能否持續獲得資本的青睞。

郭文景為Pika聯合創始人兼首席執行官。在創辦Pika前，郭文景為史丹福大學AI博士。她還是上市公司信雅達實控人郭華強之女，目前已是美國籍。

早在八年多以前，郭文景就曾因「高顏值學霸」走紅。是杭州第二中學第一個在本科階段被哈佛大學錄取的學生。在時任杭二中校長的葉翠微看來，郭文景知道自己要什麽，也知道自己要面對什麽。特別是她特立獨行的個性。「15歲那年能隻身飛往美國，教美國孩子奧賽課，拿到了2000美元酬勞。」

在哈佛本科校友面試官看來：「我在中國區面試6年，她是最優秀的學生之一。她的計算機水平，放在美國同齡的女程序員中也是最頂尖的。她在美國大學預科考試中5門滿分，英語非常流利，顏值還高，簡直是近乎完美。」 95後「天才少女」郭文景創辦的AI視頻生成創業公司Pika Labs在其官網宣布，已經完成8000萬美元的B輪融資。（取材自紅星新聞）

來源：钛媒体TMTPOST