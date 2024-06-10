1條龍舟要花5天、20多道工序 江西省這家工廠今年賣了60條龍舟

圖為6月5日，龍舟製造藝人為龍舟的龍頭點睛上色。 (中新社)

6月10日是端午節 ，忙碌了幾個月的李光定總算可以放鬆一下，和家人一起插艾草、吃粽子、看龍舟，享受端午假期。年過

花甲的李光定是江西省上饒市萬年縣梓埠鎮賢漲龍舟廠廠長，也是上饒市級龍舟製造技藝非遺傳承人。「廠裡今年賣出了約60條龍舟，產品暢銷江西省內外。」他說。

賽龍舟是中國端午節的重要習俗之一。地處樂安河畔的梓埠鎮自古龍舟競渡之風盛行，龍舟製造技藝也在這裡傳承了數百年。

「我愛划龍舟，也愛鑽研造龍舟。賽龍舟時，有的船很快，有的船笨重，我喜歡研究龍舟的不同之處。」生長在濱湖地區的李光定打小對龍舟情有獨鍾。十多歲時，他拜師學習龍舟製造。

圖為6月5日，龍舟製造藝人為龍舟加固船身。 (中新社)

製造龍舟是精細活。從良木到龍舟，需要經過20多道工序，大部分靠「一墨一線、一鑿一斧、一刨一鋸」手工完成，極為考驗龍舟師傅的眼力和經驗。

拼接、拋光、上漆……守藝數十載，這些場景一直是李光定生活中的精采片段。李光定說，「製造龍舟，最重要的是仔細認真，關鍵點的弧度和尺寸必須測算精準。」

「龍舟不同部位選擇不同木材」，李光定介紹說，龍骨相當於龍舟「脊椎」，要選用乾透垂直的大杉木，杉木材質輕韌性強；分艙板一般用樟木，樟木材質緊實吸釘。

「以前製造龍舟一般是經濟比較富裕的村莊，在端午節前備好木材、鐵釘等材料，請龍舟師傅上門製造。」李光定回憶道。

梓埠鎮是中國長江中下游省份江西有名的龍舟製造鄉鎮。由於年輕人大多外出求學或務工，加之製造龍舟辛苦，當地龍舟製造業一度急速萎縮。 「這是門老手藝，可不能失傳！」眼看不少船匠另謀出路，但李光定放不下心中那份喜愛。

近年來，隨著賽龍舟這項承載著中華文化的活動再次掀起熱潮，傳統的龍舟製造技藝也再度「走俏」。

憑著經驗豐富，李光定製造的龍舟輕便、美觀，深受客戶青睞。他說，製造一條龍舟約要五天時間，從4月中旬開始，龍舟廠便不再接單了，「忙不過來，不能馬虎做砸了招牌」。

儘管技藝嫻熟，李光定並不墨守成規。在賢漲龍舟廠，激光弧線儀、水平起吊機、木材切割機等現代工具一應俱全。關於傳統技藝與現代工藝相結合，李光定認為，傳承不是守舊不變，需要與時俱進。 他舉例稱，以前拗龍骨要把五六條高矮不同的木凳擺好，龍骨落在凳上，按照中間低、兩端往上頂的方式撐出一個弧度，費力不說，還易產生誤差。有了激光弧線儀、水平起吊機，精準又省力，「還可以根據客戶需求設定弧度」。

圖為6月5日，龍舟製造藝人為龍舟刷桐油。 (中新社)

為滿足客戶的多樣化需求，李光定在技藝、設計等方面進行了創新，開發出8種龍舟款式，「船尾翹得高高的款式叫燕尾，就是根據客戶需求更改工藝後研發出來的。」

幾百年來，梓埠鎮的龍舟製造技藝傳承，基本都是師徒間的手口相傳。李光定不僅先後帶徒20餘人，還把手藝和經驗傳授給了自己的兒子。 「希望更多人關注龍舟製造，年輕人有興趣學的話，我很樂意教，把這門技藝傳承下去。」李光定如是說。