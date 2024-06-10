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女子新疆「墓園當景區」拍了萬元婚紗照 網笑：走進愛情墳墓

中國新聞組／北京10日電
一名女子曬出自己在新疆吐魯番火焰山附近拍攝的婚紗照，當時被婚慶公司告知當地是景區，後來才知竟是墓園。(視頻截圖)
一名女子曬出自己在新疆吐魯番火焰山附近拍攝的婚紗照，當時被婚慶公司告知當地是景區，後來才知竟是墓園。(視頻截圖)

一名騎著摩托車旅遊的博主日前在網路上分享自己在新疆看到一處「奇特建築」，於是決定在裡面睡一晚，卻被新疆的另一名博主告知「那是墳墓」。影片引發熱議後，有另一名女子發文稱，自己七年前也在新疆相似的建築物前拍婚紗，當時他以為是葡萄酒儲藏地，花了1萬多元人民幣（約1379美元）拍攝了一整本照片，還放在臥室裡珍藏，沒想到原來是墓園；網民則笑說「象徵著你們的愛情至死不渝」、「很應景，走進愛情的墳墓」。

影片來源：中国社会热点新闻

網易報導，一名「摩旅」博主拍攝影片，分享自己到新疆吐魯番的遊記，包括自己有一天在路邊看到一處奇特的建築，看起來像是古時候頗豪華的建築遺址，便在裡面住一晚。不少新疆的網民看到影片後，紛紛留言告知那是墓園，還稱博主真有膽子，竟然敢睡在那裡。

摩旅博主的影片衝上熱搜後，又出現另一名「崩潰」的女網民。女子發文稱，她發現自己七年前在新疆吐魯番火焰山附近拍攝的婚紗照，背景也是相似的建築物，婚慶公司當時還介紹稱這是「景區」，她以為是「葡萄酒儲藏地」，覺得十分好看，幾乎整本相冊的婚紗照都是在這裡拍攝的，沒想到竟是墓園，這讓她感到很不舒服。

一名女子曬出自己在新疆吐魯番火焰山附近拍攝的婚紗照，當時被婚慶公司告知當地是景區...
一名女子曬出自己在新疆吐魯番火焰山附近拍攝的婚紗照，當時被婚慶公司告知當地是景區，後來才知竟是墓園。(視頻截圖)

報導稱，該處墓園是阿斯塔那古墓群，位於新疆吐魯番火焰山附近，是3至8世紀高昌城官民的公共墓地，占地約10平方千米，現存墓葬500餘座，出土了大量文物和乾燥的遺體。

據網友科普，女子拍婚紗照的特殊建築疑是阿斯塔那古墓群，位於新疆吐魯番的火焰山附近...
據網友科普，女子拍婚紗照的特殊建築疑是阿斯塔那古墓群，位於新疆吐魯番的火焰山附近，是一個3至8世紀高昌城官民的公共墓地。(取材自微博)

對於女子哭笑不得，有網民覺得該墓地的景致確實獨特，「象徵著你們的愛情從婚姻到墳墓，至死不渝」、「別有一番風味」。但更多的人認為婚紗照在這種地方拍攝不妥，「很貼合主題：走進愛情的墳墓」，也有人表示，婚慶公司有責任事先明確告知拍攝地點的全部資訊，尤其是涉及敏感區域如墓園，「這個錢能不能退回來？」

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