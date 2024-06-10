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河北小伙到美國表演川劇變臉 西雅圖高中生看得驚叫連連

中國新聞組／北京10日電
蔣闊在表演中。（取材自封面新聞）
蔣闊在表演中。（取材自封面新聞）

一段「中國小伙表演川劇變臉把老外驚出表情包」影片近日衝上熱搜，22歲河北小伙蔣闊在美國西雅圖一所高中學校表演川劇變臉，讓全場高中生震驚到都張大了嘴巴。對於川劇變臉在美國受熱捧，蔣闊很自豪地說，這代表中國傳統文化可以跨越語言和文化障礙，觸動不同國家的人。他將繼續在美國演出，並開設培訓班把川劇變臉等中國技藝傳授給更多的年輕人。

影片來源：Life is

封面新聞報導，蔣闊今年初受邀參加中美文化交流，前往西雅圖進行表演。演出除了川劇變臉，還有抖空竹等其他傳統技藝。

蔣闊說，「那些美國高中生看到變臉都非常驚訝，很多人都張大了嘴巴，發出驚呼」，表演結束後，不少學生跑過來圍著他，七嘴八舌地詢問，「他們對變臉充滿了好奇，也表達了對中國傳統文化的濃厚興趣」。

蔣闊在美國西雅圖表演川劇變臉，全場高中生震驚到尖叫連連。（取材自封面新聞）
蔣闊在美國西雅圖表演川劇變臉，全場高中生震驚到尖叫連連。（取材自封面新聞）

蔣闊表示，接下來可能會在其他高中或者社區表演，「我非常自豪和高興。我們在這裡受歡迎和追捧，說明我們的傳統文化是有魅力的，可以跨越語言和文化障礙，觸動不同國家的人」。

蔣闊與觀眾互動。（取材自封面新聞）
蔣闊與觀眾互動。（取材自封面新聞）

在西雅圖表演的影片上傳網路後，立即吸引了大量關注，話題「中國傳統文化把美國學生震出表情包」一度登上熱搜。

蔣闊從14歲開始學習變臉技藝，「最難的是每天枯燥的訓練和不斷自我突破」，他說，但「每次在表演中看到觀眾的掌聲和笑臉，就覺得很值」。

蔣闊在表演中。（取材自封面新聞）
蔣闊在表演中。（取材自封面新聞）

西雅圖

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