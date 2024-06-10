求職出奇招 湖南小伙在廣州地鐵站登廣告 30公司找上門

向瑤函花了1000元人民幣，在廣州地鐵站登廣告自我推銷，並成功吸引逾30家公司聯絡他。(取材自中新經緯)

6月不但是中國中考、高考 的日子，也是廣大學子畢業、求職季。一名年輕人想出奇招，花了1000元人民幣（約138美元）在廣州地鐵站 買廣告自我推銷，成功吸引超過30家公司聯繫，但他未透露最後是否有找到工作。

台北中央社報導，除了在網上投履歷、參加徵才活動，中國時下年輕人們開始探尋愈來愈多的方式展現自己；畢業於湘潭大學的湖南年輕人向瑤函，4月時就在廣州地鐵站登廣告板自我推銷。

向瑤函的廣告板上放上了一張被擋住臉的照片，表示「大家找工作和找對象都不容易」，並展示了所獲得的獎項。

向瑤函說，想法來自於一名朋友，一是想擴大自己的影響力，另一個方面還是想找一份工作。最後，從成本收益角度來看，他認為地鐵廣告是一個很好的選擇，人流量大，價格也不高，約1000元人民幣可以登五天。

不過，向瑤函實地觀察，經過的路人普遍覺得有趣好玩，但大家都急著出站，基本上很多人只會抬頭看個兩三秒，因此建議最好不要登通道兩邊的廣告，很難有人看到，一定要投路人能正面看到的廣告位置。

向瑤函說，有30多家公司聯絡他，但並未透露最後是否找到工作。