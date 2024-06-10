超颯 廣東67歲龍舟女舵手 網讚真浪姐

廣東67歲龍舟女舵手陳柳妹，讓網友看得熱血沸騰。(取材自新快報)

端午節 將至，各地龍舟賽爭先上演，廣東陽江舉行的2024年廣東省龍舟錦標賽上，一名67歲女舵手引起了網友關注，賽場上的她英姿颯爽，眼神堅毅，不少網友直呼「看得熱血沸騰」、「真正乘風破浪的姐姐」。

央視新聞報導，這位女舵手名叫陳柳妹，已經划了20多年龍舟，是當地的「元老舵手」，賽場外，她的身分其實是農戶，「在當地市場，賣自己種的菜」，20多年前村裡組建女子龍舟隊，

熱愛划龍舟的陳柳妹踴躍報名參加，此後每年端午節前後，她都會參加至少10場龍舟比賽。

報導指出，每年比賽岸邊都圍滿觀賽的觀眾，划龍舟需要極強的體力和耐力，在炎炎夏日中比賽，陳柳妹經常大汗淋漓，精疲力盡，手掌磨出水泡也是家常便飯，但她依舊全情投入。

報導稱，陳柳妹所在的龍舟隊是來自東莞麻湧的大步女子龍舟隊，麻湧地處水鄉，河湧密布，

當地人從小臨水而居，划龍舟也成了當地人熱中的活動。

東莞麻湧大步女子龍舟隊有20多名女隊員，平均年齡超過50歲，她們都有本職工作，划龍舟只是業於愛好，祝教練表示，這支隊伍去年才組建，「麻湧大步村有一支男女混合龍舟隊，

我們將隊裡的女隊員及周邊鎮街一些龍舟隊的女隊員聚集到一起組建了這支龍舟隊，每晚集訓兩個小時」。今年 這支隊伍已經參加了廣東省女子龍舟隊男女混合龍舟隊等5場比賽。