超猛 佛山「水上F1」數萬人卡位爭睹

2024端午疊滘龍船漂移大賽現場。(取材自佛山市新聞傳媒中心)

被稱為「水上F1 」的廣東佛山疊滘龍船漂移大賽暨南海龍舟超級聯賽（桂城站）8日在疊滘河湧開飆，數萬觀眾觀賽，漂移、手剎、倒擋的疊滘龍船再度刷屏，當地有意將「龍超」打造成「水上村超」。傳說龍舟賽選手都是房東 ，一艘船選手身價20、30億（人民幣，下同）且「贏了免房租，輸了跪祠堂」，選手們則稱不在乎花多少錢，「只想掙個面子」。

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據上游新聞報導，中國（佛山）疊滘龍船漂移大賽暨南海龍舟超級聯賽（桂城站）（龍超）熱門觀賽地點，有觀眾甚至會通宵占座。今年賽事創新採用「四天四賽」制，8日為聖堂「L」灣賽，9日為潭頭「C」灣賽，10日為東勝「S」灣賽，11日為茶基直道賽。

8日，20艘龍船在寬度僅有3-6米的S形水道，上演「L」彎水上漂移，龍船船頭、船尾設有三名舵手。在「寧可煲爛，不可扒慢」口號中，寧可把船撞爛，也絕不能減速，舵手以巧妙的角度，讓長達25米的龍船在狹窄的彎道上實現轉彎，驚險刺激，引來岸上陣陣歡呼。

在疊滘，村民自發贊助龍舟賽，幾萬元到100元不等，村裡的精壯男丁爭先恐後參與龍船訓練和選拔，能進入村裡的龍船隊是全家的榮耀——「最帥的男人都在水裡」。早在2023年，有關廣東龍舟賽的傳言就在網路走紅：「廣東龍舟選手都是房東」「贏了免房租，輸了跪祠堂」「一條龍舟的選手加起來身家20、30億」等。

據頂端新聞報導，江門市一龍舟隊選手表示，一條標準龍舟70個人，大多數可能都是房東，「其實減不減房租看個人，這跟比賽贏不贏關係不大，也許心情好了就減房租了。」

另一位選手梁先生說，他自己也是房東，「還沒有因為一場比賽輸贏去減房租啥的」；「我們隊裡有開著直升機來參加訓練，手握十幾棟樓的房東，大家都不在乎花多少錢，只想掙個面子，贏一次得硬氣很久。」

至於「輸了跪祠堂」的說法，在梁先生看來，只是網友善意的調侃。「跪祠堂是比較重的懲罰了，其實大家都知道龍舟賽是競技體育，第一名只有一個，總會有人贏有人輸，只要比上一年成績好就很滿意了。總之就是要有贏的信心，也得有輸的勇氣。」