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中國民眾瘋「AI證件照」 部分地區辦護照不能用

中國新聞組╱北京10日電
「AI證件照」爆火，能當證件照用嗎？(取材自長江日報)
「AI證件照」爆火，能當證件照用嗎？(取材自長江日報)

「方便又好看，比我以前花錢拍的證件照強多了！」抖音近日推出的「AI證件照」爆火網路，吸引百萬網友體驗。用戶只需上傳幾張生活照，就能免費獲得一張證件照。網友們紛紛曬圖，對成圖效果表示滿意，同時，也有不少網友好奇，「AI證件照」能用嗎？

長江日報報導，抖音官方近日推出了「AI證件照·女」、「AI證件照·男」、「AI韓系形象照·女」、「AI韓系形象照·男」等多種特效模板，其中「AI證件照·女」顯示已有超500萬人使用過。用戶只需上傳3張至10張人像照片，即可用AI生成證件照，10小時後即拿到成品。

根據用戶反饋，「比一般登記照好看」是「AI證件照」最吸引網友的一點。唐唐是一名大學生，為了拍出一組好看的證件照，她嘗試過市面上所有的網紅照相館，效果卻不理想。有一次，她排隊半個月，花費100多元拍了一組證件照，拿到照片時卻傻了眼：「修圖痕跡太明顯不說，還把我修醜了，真的不如AI的修圖技術好」。

觀察對比圖發現，AI在維持用戶原本樣貌的基礎上，對骨相、五官大小、比例等進行了微調，讓用戶在不脫離原本長相的情況下，照片變美了不少。此外，AI還為用戶調整了服裝，無論大家在生活照穿的是背心或棉襖，調整後均為白色圓領短袖。

讓大家如此滿意的證件照能用嗎？據報導引述當地民政等多個部門表示，市民辦理身分證與護照時不能自帶證件照，必須到辦證現場拍照，照片不能修圖。

武漢市多個區民政及車管部門表示，駕照、結婚證的證件照可以自帶，但照片尺寸、底色必須符合規定，不像本人則不能使用。

「AI證件照」爆火，能當證件照用嗎？(取材自長江日報)
「AI證件照」爆火，能當證件照用嗎？(取材自長江日報)

AI 抖音 駕照

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