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跨洲際、全球首次 中國院士在羅馬為8千公里遠的北京患者開刀

中國新聞組╱北京10日電
中國科學院院士張旭在羅馬操作機器人為北京的患者手術，完成全球首次跨洲際超遠程人體手術直播。(取材自人民網)
中國科學院院士張旭在羅馬操作機器人為北京的患者手術，完成全球首次跨洲際超遠程人體手術直播。(取材自人民網)

第20屆歐洲腹腔鏡和機器人手術挑戰大會（CILR）在義大利首都羅馬舉行，期間中國科學院院士、中國人民解放軍總醫院第三醫學中心泌尿外科醫學部主任張旭，帶領團隊在羅馬操作機器人為北京的患者手術，完成全球首次跨洲際超遠程人體手術直播。

來源：YouTube

人民網報導，此次手術跨越直線距離近8100公里、雙向通訊距離超過2萬公里，向全世界展示了中國泌尿外科和遠程外科的尖端技術，為全球醫學科技進步貢獻了中國力量。

張旭表示，此次手術全程使用中製機器人，結合5G+互聯網現代通信技術，跨越亞歐多個國家，實現了低延時、高精度、高穩定性的跨洲際遠程手術操作，對遠程外科發展具有畫時代意義，同時標誌中國遠程手術研究已躋身世界前列。

CILR大會主席維托·潘薩多羅對本次手術演示成功表達了高度認可和讚賞，他表示，前列腺癌根治手術是當前泌尿外科難度較高的四級手術，手術複雜，風險較高，中國團隊憑藉高超的醫學技術，結合中國自研的手術機器人和遠程通訊技術，實現了跨洲際遠程手術，充分解決了遠程外科中網路延時和數據流壓縮等棘手問題，在世界範圍內樹立了中國頂尖專家形象。

報導稱，作為遠程手術的先驅者和倡導者，張旭成立了中國最早的泌尿外科微創及機器人技術創新團隊，先後將後腹腔鏡技術與機器人技術相結合，形成具有中國特色的手術機器人技術。目前已輔助國內外專家完成了60餘例遠程手術，涵蓋泌尿外科、婦科、普外科等，且完成多項臨床試驗，手術成功率100%。

張旭表示，成熟的遠程外科技術能夠突破空間束縛，透過遠程網絡和技術投射到偏遠地區，不僅能極大地幫助改善醫療資源不均衡的問題，同時也能通過遠程手術的教學與輔導，提升當地醫療隊伍的技術經驗，提升各區域的醫療質量。

報導說，目前以中製手術機器人和遠程通訊技術為基礎的中國遠程外科技術，已取得全新突破，為更寬領域、更深層次推動跨區域醫療資源共享和優勢互補方面提供了巨大推力。在張旭院士等中國知名專家的帶領下，中國遠程外科正不斷深入貫徹健康中國的重要論述，推動共建「一帶一路」高質量發展，為中國乃至世界的外科學領域帶來前所未有的變革。

人民解放軍總醫院第三醫學中心泌尿外科醫學部主任張旭。(取材自百度百科)
人民解放軍總醫院第三醫學中心泌尿外科醫學部主任張旭。(取材自百度百科)

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