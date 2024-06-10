跨洲際、全球首次 中國院士在羅馬為8千公里遠的北京患者開刀

中國科學院院士張旭在羅馬操作機器人為北京的患者手術，完成全球首次跨洲際超遠程人體手術直播。(取材自人民網)

第20屆歐洲腹腔鏡和機器人手術挑戰大會（CILR）在義大利 首都羅馬舉行，期間中國科學院院士、中國人民解放軍 總醫院第三醫學中心泌尿外科醫學部主任張旭，帶領團隊在羅馬操作機器人為北京的患者手術，完成全球首次跨洲際超遠程人體手術直播。

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人民網報導，此次手術跨越直線距離近8100公里、雙向通訊距離超過2萬公里，向全世界展示了中國泌尿外科和遠程外科的尖端技術，為全球醫學科技進步貢獻了中國力量。

張旭表示，此次手術全程使用中製機器人，結合5G+互聯網現代通信技術，跨越亞歐多個國家，實現了低延時、高精度、高穩定性的跨洲際遠程手術操作，對遠程外科發展具有畫時代意義，同時標誌中國遠程手術研究已躋身世界前列。

CILR大會主席維托·潘薩多羅對本次手術演示成功表達了高度認可和讚賞，他表示，前列腺癌根治手術是當前泌尿外科難度較高的四級手術，手術複雜，風險較高，中國團隊憑藉高超的醫學技術，結合中國自研的手術機器人和遠程通訊技術，實現了跨洲際遠程手術，充分解決了遠程外科中網路延時和數據流壓縮等棘手問題，在世界範圍內樹立了中國頂尖專家形象。

報導稱，作為遠程手術的先驅者和倡導者，張旭成立了中國最早的泌尿外科微創及機器人技術創新團隊，先後將後腹腔鏡技術與機器人技術相結合，形成具有中國特色的手術機器人技術。目前已輔助國內外專家完成了60餘例遠程手術，涵蓋泌尿外科、婦科、普外科等，且完成多項臨床試驗，手術成功率100%。

張旭表示，成熟的遠程外科技術能夠突破空間束縛，透過遠程網絡和技術投射到偏遠地區，不僅能極大地幫助改善醫療資源不均衡的問題，同時也能通過遠程手術的教學與輔導，提升當地醫療隊伍的技術經驗，提升各區域的醫療質量。