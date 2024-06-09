讓2外籍客下機、要全員重新安檢登機 深航延誤1小時挨罵

旅客和機組人員進行交涉。(視頻截圖)

6月7日晚，一架從北京飛往深圳的深圳航空客機在艙門關閉準備起飛時，兩名外籍旅客突要求下機，機組工作人員同意後對客機進行清艙，要求全體旅客下機後再上來，引發部分乘客在機上向機組人員表達不滿，但航空公司仍堅持清艙，航班也因此延誤了1小時7分鐘。事件曝光後引發深圳航空對不同國籍旅客給予不同待遇的質疑，不過深圳航空否認區別對待。

極目新聞報導，網民爆料，他7日搭乘深圳航空ZH9118航班從北京飛往深圳，在全部乘客都登機、艙門已關閉的情況下，有兩名外籍乘客突然要求要下飛機。根據爆料者敘述，要求下機的外籍旅客稱，得知自己的朋友生病了，因此要下機，其中一人還在哭泣。

爆料者稱，機組員讓兩名外籍乘客下機後，竟然要求全體乘客都下飛機，並進行清艙處理，班機因此延誤了1小時7分鐘。

深圳航空事後回應表示，下機的兩名外籍乘客因臨時得知家庭重大變故申請終止行程，機組評估後同意。清艙處理是因為按照安保規定，旅客中止行程後需重新進行安檢，並未因不同國籍給予不同待遇。深航也對為乘客造成不便表示歉意。

對此事件，網民看法兩極，不少人批評深航是因為下機的人是西方人，就給予優待，「如果是國人，應該直接被安全員按住，飛到目的地再說」；也有人質疑的是為何需要全員下機，「為什麽下兩個人，剩下的人需要重新下飛機安檢？」

不過，也有許多人支持深航的做法，「這兩個人突然下飛機，你能保證他們在飛機上沒有放什麽東西嗎？」、「是對機艙安檢，不是對乘客」、「區別對待是應該的因為他們有安全隱患，也因為他們是外國人更需謹慎」；也有人為深航叫屈，「哪裡區別對待了，中國人也是一樣的。前一陣子有新聞呀」。