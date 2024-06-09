我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世報獨家專訪 亞當斯回應華埠訴求：不支持徵收堵車費

走線客買工地安全卡 恐後患無窮

長春12歲腦癱童比賽摔倒 跪地朗誦感動全場

中國新聞組／綜合報導
父親跑上台扶起愛馬。(視頻截圖)
父親跑上台扶起愛馬。(視頻截圖)

吉林長春一名12歲男童愛馬，因患有腦癱，曾不能正常行走，多年康復訓練後已取得很大進步。他日前參加朗誦比賽，事前做足準備，仍在比賽中因難以控制平衡而跌倒，但他為不打亂節奏，倒在地上也沒有停止朗誦，他的堅強和樂觀打動了很多人。

來源：YouTube

央視新聞報導，小愛馬本名叫李沐卓，由於出生時缺氧，八個月時還不會自己翻身，最終被診斷為腦癱。一家人便開始了東奔西走的康復之路，小愛馬在醫院一住便是五年，6歲時終於學會了走路。入學時，愛馬的爸爸辦理了停薪留職開始陪讀。學校專門給愛馬的爸爸在班級旁邊安排了一個房間，方便他隨時照顧愛馬，老師同學們也都在愛馬需要時提供幫助。

為了這次朗誦比賽，愛馬準備了一個多月，400多字的朗誦稿早已爛熟於心，但上台前，他還是感到緊張，不確定自己能否流利地完成。李沐卓的爸爸李吉東說，李沐卓除了考慮詞，怎麽表達感情，還要考慮怎麽能不倒，因為他站那兒平衡不好，害怕摔倒。

即便如此，愛馬仍堅持選擇站著朗誦。比賽當天，朗誦進行到三分之一時，意外還是發生了，李沐卓摔倒在台上。李吉東趕緊上台，「我扶他的時候，他還跪著時就把話筒擱到嘴上了，就接著說了，就沒停，我也挺詫異了。」

愛馬是因為肌張力高失去平衡摔倒。因擔心跟不上音樂節奏，倒在地上也沒有停止朗誦，在爸爸幫助下，愛馬最終完成了比賽，台下也響起了熱烈的掌聲。

比賽時，愛馬的媽媽在台下錄製視頻，看到兒子摔倒的那一刻，眼淚奪眶而出。李沐卓說：「我在台下做好了要摔倒的準備了，就是摔倒了也起來，不耽誤演出。」

這次朗誦比賽，對愛馬來說尤其重要，因為比賽當天是母親節，他希望把出色的成績作為禮物送給媽媽。最終他獲得了金獎，如願給媽媽送上了最好的母親節禮物。

據報導，為了讓愛馬培養起堅強、自信的性格，爸爸媽媽不僅是日常生活和學習照顧得無微不至，還幫愛馬開發了很多興趣愛好，朗誦只是其中之一。現在，愛馬還會彈鋼琴、寫書法、拼積木，對他鍛鍊自己手指的靈活度很有好處。

除了運動能力受到影響，愛馬在其他方面都表現出色。現在，愛馬可以大步流星地走路，扶著欄桿上樓梯。而眼下，他又有了新的小目標：「能跑，能跟同學們一起玩」。

摔倒後的愛馬繼續朗誦。(視頻截圖)
摔倒後的愛馬繼續朗誦。(視頻截圖)

母親節 書法

上一則

女子舉報前公公：普通行員擁巨額財產 武漢買上千萬別墅

下一則

讓2外籍客下機、要全員重新安檢登機 深航延誤1小時挨罵

延伸閱讀

主恩堂慶祝母親節特別崇拜

主恩堂慶祝母親節特別崇拜
僑教中心中文故事時間 分享母愛繪本

僑教中心中文故事時間 分享母愛繪本
海韻合唱團開唱 慶傳統月母親節

海韻合唱團開唱 慶傳統月母親節
芝台聯會歡慶母親節聚會 合唱「 遊子吟」等歌曲

芝台聯會歡慶母親節聚會 合唱「 遊子吟」等歌曲

熱門新聞

恒大歌舞團白珊珊穿高叉跳激情「18蹲」? 網友驚呆卻有話說…

2024-06-07 08:30
王暖暖在泰國被丈夫推下山崖。圖為事發地。(取材自封面新聞)

南京孕婦遭夫推下崖 隔五年終於「有了」

2024-06-02 07:30
近日有網友上傳一段監視器畫面，一對情侶在深夜溜進空地的流動廁所，疑似動作激烈到震垮廁所牆面。 （圖／擷自X平台）

太激情?1對男女在工地廁所「撞破牆」被拍下 網友點評亮了

2024-06-08 09:30
美國史丹福一AI團隊發布了名為Llama3-V的多模態大模型，卻被指出抄襲中大模型；示意圖。（路透）

史丹福抄襲中國AI大模型 內藏「清華簡」彩蛋露餡 急道歉、刪除

2024-06-05 02:30
草原上的木板廁所。(取材自都市快報)

新疆阿勒泰旅遊上廁所難 遊客急喊：膀胱快炸了

2024-06-01 02:00
鳳凰衛視前主持人傅曉田。（路透資料照片）

不只秦剛受害？前港澳辦主任張曉明傳也因傅曉田落馬

2024-06-08 06:30

超人氣

更多 >
吳謹言丫鬟怎會這麼美… 16歲的她有望成「下一個劉亦菲」？

吳謹言丫鬟怎會這麼美… 16歲的她有望成「下一個劉亦菲」？
26歲中以混血女獲救 最大心願是見到生命垂危的華裔母親

26歲中以混血女獲救 最大心願是見到生命垂危的華裔母親
新州6歲女童遭球拍碎片擊穿頭骨亡 牧師父曝死前2周才問詭異問題

新州6歲女童遭球拍碎片擊穿頭骨亡 牧師父曝死前2周才問詭異問題
石油大亨入境美國遭盤問十小時超氣 此生不再來美國

石油大亨入境美國遭盤問十小時超氣 此生不再來美國
4生肖旺整年 屬鼠抓準市場動向、他們得到更多支持事業運佳

4生肖旺整年 屬鼠抓準市場動向、他們得到更多支持事業運佳