長春12歲腦癱童比賽摔倒 跪地朗誦感動全場

父親跑上台扶起愛馬。(視頻截圖)

吉林長春一名12歲男童愛馬，因患有腦癱，曾不能正常行走，多年康復訓練後已取得很大進步。他日前參加朗誦比賽，事前做足準備，仍在比賽中因難以控制平衡而跌倒，但他為不打亂節奏，倒在地上也沒有停止朗誦，他的堅強和樂觀打動了很多人。

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央視新聞報導，小愛馬本名叫李沐卓，由於出生時缺氧，八個月時還不會自己翻身，最終被診斷為腦癱。一家人便開始了東奔西走的康復之路，小愛馬在醫院一住便是五年，6歲時終於學會了走路。入學時，愛馬的爸爸辦理了停薪留職開始陪讀。學校專門給愛馬的爸爸在班級旁邊安排了一個房間，方便他隨時照顧愛馬，老師同學們也都在愛馬需要時提供幫助。

為了這次朗誦比賽，愛馬準備了一個多月，400多字的朗誦稿早已爛熟於心，但上台前，他還是感到緊張，不確定自己能否流利地完成。李沐卓的爸爸李吉東說，李沐卓除了考慮詞，怎麽表達感情，還要考慮怎麽能不倒，因為他站那兒平衡不好，害怕摔倒。

即便如此，愛馬仍堅持選擇站著朗誦。比賽當天，朗誦進行到三分之一時，意外還是發生了，李沐卓摔倒在台上。李吉東趕緊上台，「我扶他的時候，他還跪著時就把話筒擱到嘴上了，就接著說了，就沒停，我也挺詫異了。」

愛馬是因為肌張力高失去平衡摔倒。因擔心跟不上音樂節奏，倒在地上也沒有停止朗誦，在爸爸幫助下，愛馬最終完成了比賽，台下也響起了熱烈的掌聲。

比賽時，愛馬的媽媽在台下錄製視頻，看到兒子摔倒的那一刻，眼淚奪眶而出。李沐卓說：「我在台下做好了要摔倒的準備了，就是摔倒了也起來，不耽誤演出。」

這次朗誦比賽，對愛馬來說尤其重要，因為比賽當天是母親節 ，他希望把出色的成績作為禮物送給媽媽。最終他獲得了金獎，如願給媽媽送上了最好的母親節禮物。

據報導，為了讓愛馬培養起堅強、自信的性格，爸爸媽媽不僅是日常生活和學習照顧得無微不至，還幫愛馬開發了很多興趣愛好，朗誦只是其中之一。現在，愛馬還會彈鋼琴、寫書法 、拼積木，對他鍛鍊自己手指的靈活度很有好處。