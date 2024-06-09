女子舉報前公公：普通行員擁巨額財產 武漢買上千萬別墅

女子手拿身分證舉報，稱前公公為農發行一名科長，卻擁大量不明收入。(取材自極目新聞)

一自稱中國農業發展銀行隨州分行審計科科長前兒媳的女子發布影片，稱要實名舉報前公公有巨額不明財產，消息迅速登上微博 熱搜第一。影片中該女子手拿身分證舉報，令不少網民認為有徹查的必要。

來源：YouTube

極目新聞報導，女子7日發視頻舉報，稱其前公公一家皆為銀行普通職員，卻在武漢 購置了價值上千萬元的別墅，她在婚姻期間發現家中有大量不明財產，並且從聊天中得知，前公公家以某種形式參與了高速公路，自稱有源源不斷的收入。該女子認為其前夫一家涉嫌違法亂紀，現已離婚並實名舉報。

這一舉報在網上引起軒然大波，成為熱搜話題。有人呼籲當局徹查，「認真查一查一個准，不過現在都是高舉輕放，退錢輕罰！」但也有不少人狠酸舉報人，「門當戶對很重要，要不然找個窮鬼它舉報你」、「一看就是整容心機女上岸失敗，沒搞到男方家產」、「再這樣子搞下去，以後灰姑娘就嫁不進豪門了」。

對此，中國農業發展銀行湖北省分行8日發布通報稱，對前兒媳實名舉報前公公影片高度重視。被舉報人徐某是隨州分行退休 員工，舉報人文某是徐某前兒媳。

通報指出，針對文某對徐某的舉報，該行正在調查核實，若查實存在違規違紀問題，將依規依紀嚴肅處理，如涉嫌職務違法，將移交監察機關依法處理，決不姑息。感謝社會各界對農發行的關心和監督。