「李白、孔子」等歷史名人發微博 為高考生送祝福

孔子、李白、祖沖之等歷史名人「發微博」為高考生送祝福引發關注。（網頁截圖）

中國大學入學考試（中國高考 ）6月7日登場，1342萬名考生報名，創歷史新高，比去年增加51萬人。有趣的是，孔子、李白、祖沖之等歷史名人「發微博 」為高考生送祝福引發關注。

北京青年報報導，「孔子」祝福考生們以學為樂，在考場上沉穩發揮，考出佳績；「李白」祝福考生們在考場上自信飛揚，超常發揮，一舉高中。

據瞭解，註冊李白虛擬微博號的江油市李白紀念館表示，詩仙李白粉絲眾多，希望通過虛擬微博號為今年的高考生加油，也希望更多人來到李白故里，走進紀念館了解詩仙李白。

「高考生們，吾乃李白。仰天大笑『赴考場』，我輩豈是蓬蒿人。願諸君在考場上自信飛揚，超常發揮，一舉高中。天生我材必有用，要堅信你們自己是獨一無二的。」6月6日0時，李白微博號頂著學子們熟悉的頭像，為今年的高考生送來了祝福。該微博目前已獲得5萬多點贊，轉發超過4000。

評論區，有網友留言「偶像去年怎麼沒來」，有網友回覆「去年喝多了」、「去年和高適拍電影去了，太忙」、「去年還沒註冊」。還有高考生在評論區許願考上心儀的高校，「李白老先生助力我考上杭州師範大學」。

李白微博號註冊於今年6月2日，微博認證為「江油市李白紀念館聯合微博虛擬賬號李白」，粉絲數為7578，目前只發佈一條祝福高考生的微博。在該微博的評論區，江油市李白紀念館官微也留言互動：「祝考生們金榜題名，歡迎咱們考生考試結束後到江油市李白紀念館參觀，一起瞻仰詩仙神韻！」

除了李白，孔子、祖沖之、徐霞客也透過中國歷史研究院聯合微博虛擬賬號為高考生送上了祝福。

「高考學子們，曾記子曰：學而時習之，不亦樂乎。願你們以學為樂，在考場上沉穩發揮，考出佳績，為夢想而奮鬥，加油！」孔子微博號用其在《論語》中的一句勸學名言為高考生打call，有網友表示「孔子都來祝福了，這次高考穩了」；還有考生轉發孔子微博號的祝福說「孔夫子，求語文一百分以上，謝謝你」「借你吉言，希望我能上一本」。

「高考生們，吾乃祖沖之。數學之妙，無窮無盡，願汝等在考場上如求解圓周率般精準發揮，考出佳績，追逐智慧之光。」南北朝時期傑出的數學家、天文學家祖沖之的微博號用圓周率鼓舞考生，在評論區，網友們紛紛為高考生加油，而考生們則紛紛寫了數學目標分數，有的希望上120分，有的希望上90分，有的希望選擇題都能對。