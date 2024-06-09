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車市價格戰激烈 吉利董座：結果就是偷工減料

記者陳湘瑾╱綜合報導
吉利汽車董事長李書福。(取材自第一財經)
吉利汽車董事長李書福。(取材自第一財經)

近兩年來中國車市價格戰打得激烈，吉利汽車董事長李書福7日表示，中國汽車工業的內卷程度全球第一，價格戰一浪高於一浪，該現象或許可以提高市場化水準，卻也可能引發簡單粗暴的價格戰。

第一財經報導，李書福7日參與中國汽車重慶論壇時表示，中國汽車工業的內卷程度全球第一，價格戰一浪高於一浪，也是舉世無雙，這種現象既是好事也是壞事。

他指出，如果市場化水平高，法律健全，執法嚴格，透明公平競爭，這就是好事；但無窮無盡的內卷，簡單粗暴的價格戰，其結果就是偷工減料、造假售假、不合規的無序競爭。

除此之外，針對當前電動車的快速發展，李書福認為，傳統內燃機汽車經過100多年進步，其安全技術已經在實踐中得到反覆驗證，而電動汽車的大規模應用還沒有在實踐中反覆驗證，存在許多不確定可能性。

他表示，無論是續航里程焦慮、自燃風險挑戰、高壓漏電風險、基礎設施配套、還是保險費率上漲、殘值較低等問題，與傳統內燃機汽車相比存在許多可改善的空間。

第一財經引述乘聯會此前預計，中國乘用車市場價格戰今年仍將激烈，乘聯會秘書長崔東樹近日發文表示，2024年1月至5月降價規模已經超過2023年全年的九成，超越2022年的降價總規模。

其中，影響降價的主要是純電動和插混等新能源車型，燃油車降價較少。今年的降價潮主要集中在2至4月，其中2月份有29款車型降價，3月份有49款車型降價，4月份有54款車型降價，5月降到10款的較低水平，降價潮暫時結束。

第一財經指出，在此背景下，新能源汽車虧錢賣車已經成為該行業普遍遇到的難題，只有極少數新能源車企總體處於盈利狀態。

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