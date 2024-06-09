中國政府招聘嚴審 海外住半年不錄取

北京市公安局平谷分局公開招聘40名勤務輔警，列明曾連續6個月以上在國（境）外留學或工作等，不會獲聘。今年4月國家移民 管理局招聘時，有同樣情況者不得報考。此外，曾被開除公職、受過行政拘留處罰或因涉及賭博、毒品、賣淫、嫖娼等其他治安管理處罰等，也不符合招聘資格。

北京市公安局平谷分局4日發布有關公開招聘40名勤務輔警的公告，當中除了列明職位職責，及一般條件，如年齡，身體質素等外，也列明一些不得聘用的情況，包括「曾連續6個月以上在國（境）外留學、工作、生活，在國（境）外期間經歷和政治表現難以考察的」。自由亞洲電台報導，輔警僅為政府合同工，並不與公務員享有同樣的福利待遇。

另據據香港 南華早報報導，無獨有偶，近年來，在中國政府部門的其他崗位中，在國（境）外生活了半年以上的人也都被排除在申請範圍之內，包括不得申請北京市公安局下屬的關鍵信息基礎設施保護中心的崗位；與警方密切合作的中國國家移民管理局在招聘公告中表示，有類似海外經歷者不得報考；而一家隸屬於廣東省公安廳的藥物研究中心在招聘博士生時，也對有類似海外經歷的求職者緊閉大門。

報導指出，上述的限制措施是在美中競爭日趨激烈、2019年香港爆發反送中運動的背景下出台的。隨著北京持續加強國家安全立法，去年7月1日生效的修訂後的「反間諜 法」擴大了間諜的定義；而今年5月通過的擴大版「保守國家祕密法」則覆蓋了教育、技術、互聯網使用和軍事設施等領域的敏感信息。

新的條款之一規定，具有訪問機密信息權限的工作人員，在離職或退休後一段時間內都不能出國旅行，除非經過批准。