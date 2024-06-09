穿短裙入考場遭網暴 河南女生棄考 胡錫進：何錯之有

河南開封市一名高考女考生，因穿短裙應試遭網暴，她崩潰被迫放棄考試。(視頻截圖)

河南 省開封市一名高考 女考生前天因穿黑色短裙和過膝襪應試遭網暴，原本女考生只是因鞋子無法通過考場金屬門請特警協助，特警帶她去買了雙拖鞋入場，但部分媒體、自媒體和網民羞辱她的穿著像身材火辣的特種營業女，讓她崩潰被迫放棄考試。

話題昨衝上熱搜，閱讀量超8000萬，網民們要求相關媒體對女考生道歉，並指這個社會連考生穿著也要管，「真是瘋了」。資深媒體人胡錫進也在微博 發文評論：「何錯之有！」

綜合媒體報導，6月7日，河南開封河大附中考點，這名女考生疑因穿的鞋裡面有金屬物質，不符合規定，無法通過考場的智慧電子門，不被允許進入考場，執勤特警快速反應，帶女考生購買了拖鞋，並第一時間送她進考場。經中國媒體大象新聞報導後，網民紛紛為特警的反應點讚，但也有人質疑專程帶她去買拖鞋的必要性，還有不少網民歪樓開始批評女考生的穿著。

相關話題接著繼續在網上發酵，有自媒體轉載大象新聞記者拍攝的女考生視頻，以「露著大白腿」、「穿短裙」、「身材身形成熟的樣子，不像一個考生」「像是一個畢業沒幾年，身材火辣的麻辣女老師」等字眼形容該女考生，受到網民熱議，成為熱門話題，並衝上微博熱搜，伴隨著批評女考生穿著暴露的言論，也有不少網民為女考生的「穿衣自由」發聲。

不久，網上傳出疑似該名女考生的發文及聊天紀錄指出，當時到商店買拖鞋時有人對著她的臉拍視頻，對方說是要拍給特警宣揚高考保安工作做得好，她就沒制止，沒想到當天上午考完，這段視頻就被發到網叔各平台，對她穿著的惡評排山倒海而來，「已經超出個人的承受能力」，所以她決定不再接著考試，並將對辱罵她的視頻採取法律措施。

另一名疑似女考生的母親也在網上留言稱，輿論讓「孩子幾乎到了崩潰邊緣」，孩子因太大壓力棄考了，「社會和媒體必須給孩子一個公開道歉」。

事件在網上引發熱議，多數網民為女考生抱不平：「這什麼年代啊，怎麼愈來愈癲狂了？高考穿裙子也管？」要求相關媒體應向女考生公開道歉。

胡錫進也在其個人微博發文評論「女生高考穿黑色短裙、過膝襪，何錯之有！」指出，女考生穿同樣的鞋頭一天進考場沒問題，第二天就測出問題，事情有些蹊蹺；但有一定粉絲量的用戶快速蹭熱點，對女生橫加指責或極盡嘲諷，加劇了網暴力度。希望事件接下來的進展有助於伸張正義，並且對平復女生的精神傷害能夠產生積極作用。