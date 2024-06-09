穿短裙入考場遭網暴 河南女生棄考 胡錫進：何錯之有
河南省開封市一名高考女考生前天因穿黑色短裙和過膝襪應試遭網暴，原本女考生只是因鞋子無法通過考場金屬門請特警協助，特警帶她去買了雙拖鞋入場，但部分媒體、自媒體和網民羞辱她的穿著像身材火辣的特種營業女，讓她崩潰被迫放棄考試。
話題昨衝上熱搜，閱讀量超8000萬，網民們要求相關媒體對女考生道歉，並指這個社會連考生穿著也要管，「真是瘋了」。資深媒體人胡錫進也在微博發文評論：「何錯之有！」
綜合媒體報導，6月7日，河南開封河大附中考點，這名女考生疑因穿的鞋裡面有金屬物質，不符合規定，無法通過考場的智慧電子門，不被允許進入考場，執勤特警快速反應，帶女考生購買了拖鞋，並第一時間送她進考場。經中國媒體大象新聞報導後，網民紛紛為特警的反應點讚，但也有人質疑專程帶她去買拖鞋的必要性，還有不少網民歪樓開始批評女考生的穿著。
相關話題接著繼續在網上發酵，有自媒體轉載大象新聞記者拍攝的女考生視頻，以「露著大白腿」、「穿短裙」、「身材身形成熟的樣子，不像一個考生」「像是一個畢業沒幾年，身材火辣的麻辣女老師」等字眼形容該女考生，受到網民熱議，成為熱門話題，並衝上微博熱搜，伴隨著批評女考生穿著暴露的言論，也有不少網民為女考生的「穿衣自由」發聲。
不久，網上傳出疑似該名女考生的發文及聊天紀錄指出，當時到商店買拖鞋時有人對著她的臉拍視頻，對方說是要拍給特警宣揚高考保安工作做得好，她就沒制止，沒想到當天上午考完，這段視頻就被發到網叔各平台，對她穿著的惡評排山倒海而來，「已經超出個人的承受能力」，所以她決定不再接著考試，並將對辱罵她的視頻採取法律措施。
另一名疑似女考生的母親也在網上留言稱，輿論讓「孩子幾乎到了崩潰邊緣」，孩子因太大壓力棄考了，「社會和媒體必須給孩子一個公開道歉」。
事件在網上引發熱議，多數網民為女考生抱不平：「這什麼年代啊，怎麼愈來愈癲狂了？高考穿裙子也管？」要求相關媒體應向女考生公開道歉。
胡錫進也在其個人微博發文評論「女生高考穿黑色短裙、過膝襪，何錯之有！」指出，女考生穿同樣的鞋頭一天進考場沒問題，第二天就測出問題，事情有些蹊蹺；但有一定粉絲量的用戶快速蹭熱點，對女生橫加指責或極盡嘲諷，加劇了網暴力度。希望事件接下來的進展有助於伸張正義，並且對平復女生的精神傷害能夠產生積極作用。
上一則
南海爭議不斷 越南半年造島280公頃
下一則
FB留言