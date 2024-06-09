中國高考英語又見「李華」 考生打趣：最後一次幫你

李華今年又「現身」中國高考英語作文，讓考生幫忙寫信一寫29年。(取材自南方+)

中國高考 英語科目考試昨結束，許多考生心心念念的「李華」再次現身今年英語作文題，繼續委託考生寫英文信。考試結束後，「高考英語」、「新一卷英語難」、「北京高考英語還是李華」等話題登上微博 熱搜，引起網友討論，有網友笑稱「李華是英文作文釘子戶」。

從1995年起，李華就在高考英語作文裡頻繁請考生幫其寫信，29年來，已成為一代代學子青春時代的回憶。不過不少考生昨天走出考場的第一句話是：「李華，這是我最後一次替你寫東西了。」

據南方+報導，北京高考英語作文題昨出爐，作文的主角還是李華：假設你是紅星中學高三學生李華，你的外國好友Jim準備給其校報的Asia Today欄目投稿，他打算重點介紹中國的發展成就，發來郵件詢問你的建議，請你用英文給他回覆；廣東高考英語作文題目也是替李華寫信給外國好友分享自己在公園上美術課的經歷。

「李華會來嗎？」「今年他又要給誰寫什麽信了？」每年高考開始前，都會有不少人先在線上押寶。從1995年開始，李華就在高考英語作文中， 委託一屆又一屆考生代筆寫信，從建議信、請假條、求職信、求助信、道歉信到向外國友人介紹校園生活、提意見等五花八門。在百科裡他都是「有頭有臉」的人物。

報導梳理了29年來永不畢業的李華模樣：1995年「首秀」邀請來自英國的Peter去人民公園野餐。第二年的高考英語作文介紹他出生於1977年，代表今年他已47歲。李華曾是求職者、大學生，但大部分是一位愛轉學的中學生，隨著到了哪個省份就地入學。坊間還曾傳聞英語教學界的「黃金CP」李雷和韓梅梅就是李華的父母。

據歷屆考生曾對李華給出的標籤，他是一位純純的「e人」，有著無數的外國筆友，熱中參與夏令營、支教老師等活動寫報名信；他還是一位「有禮貌的學渣」，應聘希望小學英語老師卻不會寫申請信，幾十年如一日地請高中生為他代筆。

「我寫的哪裡是李華，是我的青春黃金時代啊。」有考生說，雖然大家嘴上常說著「李華，你什麽時候能獨立自己寫信」，但實際上，李華已經成為幾代人的集體青春記憶。2020年，李華缺席不少地方的高考英語後，很多人在網路上念叨著「想李華了」。不過對多數考生來說，他們更希望一試中的，不要再見到李華，紛紛留言：「李華，這是我最後一次幫你寫信了。」