直穿珠江口兩岸「深中通道」將完工 未來兩地半小時可達

廣東中山，粵港澳大灣區核心工程深中通道全線瀝青路面施工完成，即將通車。圖為深中通道西人工島。（中新社）

直穿珠江口，連接深圳到中山的「深中通道」，是中國粵港澳大灣區 關鍵交通樞紐，近期即將完工通車，伶仃洋大橋已更名為「深中大橋」，未來兩地的通行時間將大幅縮短為30分鐘，助於形成大灣區主要城市一小時生活圈。

綜合大灣區之聲與深圳特區報消息，深中通道進入收尾階段，將於本月通車。2016年底開工的深中通道，是集「橋、島、隧、水下互通」於一體的世界級跨海集群工程，全長24公里，途中不設服務區，自深圳寶安機場南側開始向西行，由東西兩座人工島銜接6.8公里長的深中隧道，亦是「世界首座高速公路水下互通立交」。

深中隧道往西走是伶仃洋大橋（已更名深中大橋），最終通往中山市翠亨新區。而最高達91公尺的深中大橋，相當於30層樓高，能容納裝載3萬個標準貨櫃的超大船舶通過。

深中通道的建設，使兩地的通行不再需要繞行大半個珠江口、經過東莞與廣州南沙區的虎門大橋，未來兩地的行車時間將從目前的兩小時縮短至不到30分鐘。而目前深中跨市公車已計畫開通兩條線路，單程票價人民幣15到18元，搭乘公車所需時程則為50分鐘左右。就產業面的影響，未來「深圳總部」加上「中山基地」成為愈來愈多企業逐漸展開的發展藍圖。

根據中國國務院 2019年印發的「粵港澳大灣區發展規劃綱要」，交通規畫以連通中國與港澳以及珠江口東西兩岸為重點，構建以高速鐵路、城際鐵路和高等級公路為主體的「城際快速交通網絡」，力爭實現大灣區主要城市間1小時通達。

「大灣區」橫跨珠江口的交通樞紐建設，已經有港珠澳大橋、南沙大橋通車，而2018年10月港珠澳大橋通車儀式係由中共總書記習近平 親自出席，目前尚未有深中通道通車儀式與出席層級的相關消息。