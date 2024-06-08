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濟南景點井裡冒一顆頭 雕像好瘆人 景區稱舜文化 網譏像貞子

中國新聞組／北京8日電
雕像位於寬厚里的舜祠的正門西邊的角落。（取材自齊魯晚報）
雕像位於寬厚里的舜祠的正門西邊的角落。（取材自齊魯晚報）

一遊客近日在網上分享他在山東省濟南寬厚里遊玩時，被一塊「井裡冒出一個頭」的雕像嚇了一跳，該景點雕像也引網友熱議：「這場面屬實招架不住，晚上還會照上一塊補光燈，更瘆人了。」

齊魯晚報報導，在寬厚里的舜祠，在進入正門西邊的角落，有一處「人從井裡爬出」的雕像，旁邊配有一盞投射燈。除了井口邊寫著「側井逃出」，沒有任何有關這處雕像的介紹。路過的一名遊客說：「確實有點嚇人，不知道想表現什麼意思。」

雕像所在位置。（取材自齊魯晚報）
雕像所在位置。（取材自齊魯晚報）

在進入正門的東邊，還有一處呈現「人往井裡扔石頭」場景的雕像，這處雕像下則立著石碑，上面介紹了「千古舜井」和「落井下石」的來歷。

這件事引發網友關注，山東省大舜控股集團有限公司有關人士回應，這兩處雕像其實是一組雕像，相互對應，主要想說明「舜井」的來歷。據記載，大舜幼年喪母，他的繼母總是百般迫害他，一天，後母與弟弟騙大舜淘井，然後落井下石，大舜幸得井下溶洞逃出，也因此發掘出一處甘泉，人稱舜泉也即舜井。

「舜文化」是濟南的重要歷史文脈，舜祠和舜井便是重要的歷史體現。

對此，網友評論「這也能叫雕像？好多景觀那叫一個惡心」、「明明只是傳說，偏要說什麼歷史」、「像從井裡爬出來的貞子」。

有網友形容像是爬出來的貞子。（取材自齊魯晚報）
有網友形容像是爬出來的貞子。（取材自齊魯晚報）

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