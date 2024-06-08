福州4A景區被強拆? 女商人稱虧千萬 控縣府迫害並求償

瓷天下景區。（取材自紅星新聞）

福建省福州市閩清縣首個國家4A級景區「瓷天下」是當地招商引資重點項目，其董事長陳小興近日卻舉行新聞發布會，指控閩清縣委縣政府強拆景區等違法行為，讓她傾注全部身家投資 景區，一年來卻已虧損近千萬（人民幣，下同），不得不於6月5日關閉，雙方已對簿公堂。當地政府則否認強拆，稱會繼續溝通協調。原本看似美好的政企關係在蜜月期後已撕破臉。

「瓷天下」景區負責人陳小興召開新聞發布會。（視頻截圖）

每日經濟新聞報導，瓷天下成立於2016年12月，註冊資本1億元，法定代表人謝亦坤，陳小興是實際控制人。在較長的一段時間裡，瓷天下公司和閩清縣當地政府都保持著非常良好的互動關係。

2018年11月17日，瓷天下旅遊景區一期--海絲精靈谷開業。2023年7月27日，瓷天下·海絲谷被評定為閩清縣首個國家4A級旅遊景區。2021年3月12日，瓷天下董事長陳小興作為少數女企業家之一被授予「第三屆福州市優秀企業家」榮譽稱號。

2024年5月30日，瓷天下海絲谷景區對外發布暫停營業公告。五天後的夜裡，瓷天下公司董事長陳小興發布視頻控訴閩清縣政府，內容主要包括：在未做土地報批且未通知企業的情況下，調整景區用地性質，隨後單方面制訂拆除計畫；違反規定和合同承諾遲遲未能批准建設「公園綠地」，致使企業被迫在一般耕地上種植景觀作物卻頻遭拆除；閩清縣東橋鎮政府對瓷天下景區進行大規模強拆；閩清縣不解決出讓地的「三通一平」問題，導致景區配套的度假村項目也無法開發。

陳小興稱，自己為景區這片土地傾注了全部身家，卻換來這樣的（被迫關閉）結局，因此不得不召開景區被迫關閉的新聞發布會。

閩清縣政府工作人員表示，「他們可能有利用輿論干預司法的嫌疑，我們還在等二審的最終結果。」「企業現在以自己的名義發布上述五大問題，很明顯有些主觀和片面」。

2023年6、7月期間，閩清縣東橋鎮人民政府多次以景區內存在違法占用一般耕地種植非糧植物的事實為由，對景區進行強拆。陳小興提出異議，於2023年10月9日向福州市閩侯縣人民法院提起訴訟。

2024年4月30日，閩侯縣法院一審判決，認定閩清縣東橋鎮政府強制拆除程序違法，應向瓷天下公司支付相應的賠償金137萬9112元。陳小興稱，雙方均提出了上訴，二審尚未開庭。

陳小興稱，目前其公司還正在就整體項目合同解除對閩清縣政府提起訴訟，「總體的訴求就是，全面退出來，不做了。」