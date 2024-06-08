高考作文大談AI、探月 貧困地區考生恐難掌握

考生在廣東省廣州市鐵一中學考點與送考老師擊掌。（新華社）

2024年中國高考 7日開考，共有1342萬學生報名。第一門語文考試結束後，「AI 、探月工程」入高考作文題登上熱搜。有作家認為，今年的作文題落腳點，都離不開對「人」與日常生活的關注，開拓學生思辨與創新思維。但也有觀點指出，用AI作為高考作文題，對貧困地區考生不公平。

來源：周鴻禕

香港文匯報報導，今年語文考試共有六套試卷，其中，北京、上海、天津三地語文試卷自主命題，作文題目單獨命制；其他省份高考語文試卷由教育部教育考試院統一命制，包括全國甲卷、新課標I卷、新課標II卷三套。

其中，教育部教育考試院命制的試題共3道，包括「真正的相遇」、「答案與問題」、「抵達未知之境」。三道作文題均不在審題立意上設置門檻，要求「選準角度，確定立意，明確文體，自擬標題」。在題目說明中，互聯網、人工智能 、嫦娥四號、天問一號太空之旅等字眼也入題引導考生思維。

高考作文題一覽。(資料來源：香港文匯報）

北京師範大學資深教授王寧說，「今年的作文題時代性鮮明。互聯網時代科技迅猛發展，人文思考顯得尤為重要。作文題很好地捕捉到了這一點。」

北京卷作文仍為二選一，以「歷久彌新」為題目，寫一篇議論文；以「打開」為題目，寫一篇記敘文。天津卷關於「被定義」與「自定義」，上海卷是聚焦「認可度」。

專家表示，今年的作文題與考生生活息息相關，每道題可寫的空間與切入角度都很多，學生既可以書寫時代主題，也可以結合個人生活與學習，從身邊具體事例談起，表達個人成長中的感悟與思考，彰顯直面成長、勇立潮頭的青春擔當。

此外，今年吉林、黑龍江等七個省開啟了首次新高考，採用「3+1+2」模式，旨在為學生提供更靈活的選擇。與此相應，一些地區在志願填報和錄取批次上也進行了改革，簡化為本科批次，取消了一本、二本的區分。

明報報導，去年網上初掀AI試寫高考作文熱，今年AI更是進入考題。專欄作家葉克飛撰文指，題目探討個體、社會與AI之間的關係，充滿思辨性，也相當開放；其他試卷的作文題，也都以「人」為依歸。

也有觀點指出，用AI作為高考作文話題，對經濟欠發達地區的考生有失公允。微博用戶「王小展」說，不知道高考作文出題人在設立關於AI的題目時，有沒有想起過貧困學生，「我大概能猜到這個題目想拿高分就是引申到人工智能與人類文明的辯證和思考」。

防鞋底藏匿手機作弊，高考考場安檢門升級，圖為襄陽考場安檢門，考生抬腳過門。(取材自微博)

抬腳安檢 防腳底藏手機

另據香港01報導，北京、廣東、海南等多地將首次啟用AI技術協助監考。湖北襄陽的考場在今年多出通過安檢門須抬腳的規定，防止考生將手機藏匿在鞋底帶進考場。遼寧錦州考場、武漢考場皆在智慧安檢門安裝15至20公分的隔離墩。