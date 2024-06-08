我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

離奇…羽毛球拍斷裂飛出插入頭骨 新澤西6歲女童身亡

「媽不讓我看心理師」華裔脫口秀演員黃君儀談痛苦經歷

明星為考生加持：胡夏祝金榜「提」名、孟美岐「榜」字寫錯

中國新聞組／北京8日電
孟美岐將金榜題名的「榜」寫錯了。（取材自都市現場）
孟美岐將金榜題名的「榜」寫錯了。（取材自都市現場）

「金榜提名」？「不負昭華」？6月7日是中國一年一度高考的日子，許多媒體、事業單位都為學子送上祝福。明星藝人也不例外，有人拍視頻，有人發微博，但也有明星把祝福寫錯字，讓粉絲瞬間都不知道怎麼為偶像的語文程度解釋。

新聞晨報報導，具演員、歌手身分的孟美岐是從女團出道，而後在選秀節目中知名度大增，現在是多個綜藝節目裡的熟面孔。孟美岐用心的為考生手寫祝福，手寫祝福很有誠意，可惜將金榜題名的「榜」字寫錯了。

發現錯誤後，孟美岐趕緊道歉了還自罰重寫一百遍。她寫道：「第一時間發現錯字已改正，希望同學們都不要緊張，認真檢查再交卷～自罰一百遍金榜題名，祝大家都能旗開得勝！」

歌手胡夏將金榜題名寫成了「金榜提名」。（取材自都市現場）
歌手胡夏將金榜題名寫成了「金榜提名」。（取材自都市現場）

演員何與將不負韶華寫成了「不負昭華」。（取材自都市現場）
演員何與將不負韶華寫成了「不負昭華」。（取材自都市現場）

翻車的還不止孟美岐，歌手胡夏將金榜題名寫成了「金榜提名」、演員何與將不負韶華寫成了「不負昭華」。

報導指出，雖然為考生加油打氣的出發點是好的，但吃瓜群眾也看起了熱鬧，笑道「這是送祝福？還是炸出一堆文盲呀？」

此前，流量男星王一博曾發言讀錯字、受訪時回答空洞；女演員白鹿代言珠寶品牌卻將品牌名稱唸錯。網民大酸流量藝人錢太好賺，一開口就露餡。官媒央視還曾發長文，以「絕望的文盲，能演好戲嗎？」為標題暗諷王一博根本就是文盲。

高考 微博

上一則

深中通道月底通車 深圳─中山車程從2小時縮短到30分鐘

下一則

3秒寫800字作文 AI考生評比： GhatGPT最快、文心一言有文采

延伸閱讀

中國高考祝金榜「提」名 多位藝人翻車寫錯字

中國高考祝金榜「提」名 多位藝人翻車寫錯字
王陽擠下王一博入圍「白玉蘭」遭網暴7天… 兩人首度發聲再掀論戰

王陽擠下王一博入圍「白玉蘭」遭網暴7天… 兩人首度發聲再掀論戰
「繁花」9項提名橫掃白玉蘭獎 胡歌、唐嫣入圍視帝后

「繁花」9項提名橫掃白玉蘭獎 胡歌、唐嫣入圍視帝后
男二入圍男一卻沒份 王一博粉絲怒了

男二入圍男一卻沒份 王一博粉絲怒了

熱門新聞

恒大歌舞團白珊珊穿高叉跳激情「18蹲」? 網友驚呆卻有話說…

2024-06-07 08:30
王暖暖在泰國被丈夫推下山崖。圖為事發地。(取材自封面新聞)

南京孕婦遭夫推下崖 隔五年終於「有了」

2024-06-02 07:30
美國史丹福一AI團隊發布了名為Llama3-V的多模態大模型，卻被指出抄襲中大模型；示意圖。（路透）

史丹福抄襲中國AI大模型 內藏「清華簡」彩蛋露餡 急道歉、刪除

2024-06-05 02:30
草原上的木板廁所。(取材自都市快報)

新疆阿勒泰旅遊上廁所難 遊客急喊：膀胱快炸了

2024-06-01 02:00

北京強風驟雨 象徵權力的故宮屋瓦被吹落 網民喊「不好了」

2024-06-01 08:30

四川情侶長太像 網催「快做DNA鑑定」結果出爐了

2024-05-29 07:30

超人氣

更多 >
拖欠華人走線客工資？老闆吐苦水：再也不用華工

拖欠華人走線客工資？老闆吐苦水：再也不用華工
恒大歌舞團白珊珊穿高叉跳激情「18蹲」? 網友驚呆卻有話說…

恒大歌舞團白珊珊穿高叉跳激情「18蹲」? 網友驚呆卻有話說…
華人豪華海景房 一口氣降40萬求售

華人豪華海景房 一口氣降40萬求售
他的YouTube頻道有2.6億訂戶全球最多 傳年賺7億

他的YouTube頻道有2.6億訂戶全球最多 傳年賺7億
家政女王這一招 蕃茄變出簡單新吃法

家政女王這一招 蕃茄變出簡單新吃法