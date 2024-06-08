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3秒寫800字作文 AI考生評比： GhatGPT最快、文心一言有文采

中國新聞組／北京8日電
6月7日，在北京錢學森中學考點外，考生們等待進入考場。 (新華社)
6月7日，在北京錢學森中學考點外，考生們等待進入考場。 (新華社)

人工智能AI）話題昨首次進入高考作文，不少媒體也請出AI考生應戰，經實測，GhatGPT僅用時三秒鐘就創作出了一篇800字的作文，在速度和效率上絕對是第一名。而在各AI系統評比，文心一言有文采，豆包更懂中文，GPT-4o更深度，Kimi展現了文科生般的流暢表達。在AI彼此互打分數上則展現出「惺惺相惜」，都給出了接近滿分的好成績。

據文匯報報導，2024年高考各地語文作文試題都離不開當下的科技熱點。報導實測GhatGPT試「我寫我自己」，沒想到僅用時三秒鐘就創作出一篇800字作文，無論是邏輯還是用詞都符合題目的要求。甚至在不同角度的指導下，「AI考生」又用不同側重點再創作出了三篇作文，在速度和效率上絕對是第一名。

而藍鯨財經以四大AI系統試寫高考作文題目「互聯網的普及、人工智能的應用，是否使我們的問題是否會愈來愈少？」，有趣的是，百度的文心一言、字節的豆包、國內AI領域的網紅Kimi 智能助手、OpenAI的ChatGPT 4o等不同人工智能軟件都指出在AI發展之後，人類面對的問題會愈來愈複雜，AI也面臨倫理等問題需要正視。

文心一言稱互聯網的普及、人工智能的應用後，問題非但不會減少，反而會如雨後春筍般不斷湧現，且AI雖能解答許多問題，但它也有其局限性。它不能代替我們去感受、去體驗、去創新。豆包指AI引發信息安全等新挑戰。Kimi稱也必須警惕信息過載和知識泡沫的問題。ChatGPT 4o指如何判斷信息的真實性和可靠性成為新的挑戰。通義千問則稱技術的快速叠代引發了倫理、隱私等問題。

報導最後點評，文心一言對中文的理解更為精準透徹，同時還引用了名人名言，在作文的表現上比起其餘三個大模型更具文采。豆包兼具思考性與邏輯性，但文章偏向白話，欠缺一定的文采。Kimi展現了文科生般的流暢表達，但在內容深度略顯不足。通義千問側重於實際建議和方法，但缺乏更深入的分析和具體例證。GPT-4o具有更深度的思考，但表達流暢性方面欠缺。

另據羊城晚報以各AI系統寫高考作文後並互相評分顯示，以滿分為60分，騰訊混元大模型給文心一言信打分56分，點評文章在審題立意、語言表達、內容深度等方面均表現良好，但在一些細節上仍有提升空間。文心一言給ChatGPT打55分，點評文章結構清晰，邏輯嚴密，論據充分，論證有力，但在深度和廣度上還可以進一步提升。

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