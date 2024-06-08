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深中通道月底通車 深圳─中山車程從2小時縮短到30分鐘

中國新聞組／北京8日電
深中通道深中大橋。(取材自大灣區之聲)
深中通道深中大橋。(取材自大灣區之聲)

粵港澳大灣區關鍵交通樞紐、連接深圳和中山的深中通道工程進入收尾工作階段，預計6月28日通車，兩地車程將從兩個小時縮減至半小時內。深中通道是世界最大跨徑全離岸海中鋼箱梁懸索橋，正式更名為「深中大橋」（原名伶仃洋大橋）。可變情報板、路牌、路燈、護欄、地面標識已全部完成，270米高的橋塔上橫梁也已掛上「深中大橋」四個大字。

270米高的橋塔上橫梁已經掛上了「深中大橋」四個大字。(視頻截圖)
270米高的橋塔上橫梁已經掛上了「深中大橋」四個大字。(視頻截圖)

香港文匯報報導，本月底正式通車後，深圳到中山將實現30分鐘內直達，節省一半以上時間，粵港澳大灣區互聯互通將再上新台階。

深中通道，是集橋、島、隧、水下交流道於一體的世界級跨海集群工程，是環珠江口100公里「黃金內灣」A字形交通網路骨架的關鍵一橫。

深中通道西人工島。(取材自大灣區之聲)
深中通道西人工島。(取材自大灣區之聲)

長達6845米的深中隧道，是世界首座高速公路水下交流道（IC，又稱互通立交），一路前行，隧道內不斷變換顏色的景觀燈帶，可以根據環境溫度、車流狀況變換顏色，引導人員有序疏散。

深中通道沉管隧道內。(取材自大灣區之聲)
深中通道沉管隧道內。(取材自大灣區之聲)

隧道裡還有14台智慧巡檢機械人，巡檢隧道交通環境和機電設備，還可以在應急情況下，接受控制中心遠程指令趕赴現場，並透過自帶揚聲器進行疏導。

影片來源：CCTV

負責項目全線交安、監控、收費、通信、照明等工程施工的廣東新粵交通投資有限公司總經理陸樹嵩，用「上天入地下海」六個字來形容施工體會。他表示，在建設過程中，工人需要面對高空、高溫、幽閉、不通風、沒照明等不同環境的考驗，可謂是「一步一驚心」。

「『上天』是指在主索塔的主纜上安裝照明設備。」陸樹嵩表示，主索塔高度離海面有275米，對工人的心理素質和施工安全是極大的考驗。「入地」是指在橋樑箱樑環境施工，狹窄、幽閉、不通風、沒照明，夏天溫度最高可達攝氏70多度（逾華氏158度），還要在位於幾十米深的水下、約7公里長的海底隧道裡作業，這就是「入海」。

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