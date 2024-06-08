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端午送禮也內卷？6顆粽8349元賣光 分析師：面子工程影響

中國新聞組／北京8日電
電商平台上標價8349元人民幣的「龍行龘龘端午禮盒」。(取材自中新經緯)
電商平台上標價8349元人民幣的「龍行龘龘端午禮盒」。(取材自中新經緯)

端午節將至，中國消費者送禮似乎也出現「內卷」。電商平台上不少主打「限量」與高級食材的粽子禮盒都賣光，還有的開價8349元（人民幣，下同，約1151.9美元），裡面只有六顆粽子，仍被搶購一空。

中新經緯報導，電商「H的禮物清單的店」（H店鋪）與萬壽齋聯名推出了一款單顆198元的「鮑魚海參花膠干貝海螺豬蹄筋龍粽」，單顆重量500克，並宣稱「限量禮盒」、「精美包裝」。客服人員表示，這款竹粽已售罄，很多都是團購。

鮑魚海參花膠干貝海螺豬蹄筋龍粽。(電商平台截圖)
鮑魚海參花膠干貝海螺豬蹄筋龍粽。(電商平台截圖)

添加高級食材如鮑魚、海參的高價粽子禮盒，在電商上並不少見。京東平台裡，有店家推出標價999元的董到家「大董鮑魚粽禮盒」，內有六顆粽子，口味有黑松露焗軟心鮑魚粽、XO醬雞樅菌鮑魚粽、伊比利亞火腿鮑魚粽，單顆重160克，也已售罄。

另外還有一網路商家推出「龍行龘龘端午禮盒」，標價8349元，內含六顆粽子、一款端午線香和一個毛氈包。這款禮盒也已經顯示售罄，有超過100人購買。

為何粽子禮盒能賣出天價？廣東省食品安全保障促進會副會長、食品產業分析師朱丹蓬分析，一項產品一旦被當成「禮品」，消費者會受到「面子工程」影響，而願意花更多錢購買。

部分高檔酒店在售的粽子禮盒。(取材自中新經緯)
部分高檔酒店在售的粽子禮盒。(取材自中新經緯)

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