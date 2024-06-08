劍橋大學旁市集 湖北「熊貓大姐」擺攤賣熱乾麵 1年可掙180萬

「熊貓大姐」在英國擺攤賣中國小吃，熱乾麵很受歡迎。（取材自長江日報）

在英國劍橋大學國王學院旁的市集上，有一對來自湖北的中國夫妻經營的煎餅餜子攤，既賣煎餅餜子也賣武漢 熱乾麵。近日，一段網民隨手拍他們的視頻火了，網友才知道這對夫妻曾在湖北高校工作，老公是博士後，但兩人選擇中年辭職，開啟「曠野」人生，如今在英國擺攤每年可掙180萬人民幣。她說在異鄉也常因挫折崩潰，「我經常絕望，但是我從來沒放棄」。

據長江日報報導，攤主是近50歲的「熊貓大姐」和她的老公。她的老家在湖北潛江，曾落戶武漢，老公是博士後，曾在武漢的一所「雙一流」高校讀研。兩人辭職前在四川的一所學校教書，她在文學系，丈夫在心理系，後來兩人決定辭職到英國工作，曾去中餐館 洗盤子，也到一所大學教中文，之後又做過一段時間中醫診所助理，最後決定攤煎餅。

她們擺攤的地方在劍橋大學國王學院附近，是很多人去英國旅遊的必經之地。但「熊貓大姐」說，在英國想要有個固定的攤位是很難的，需要寫一篇2000字的論文向政府申請。「我在申請中說，我們的產品受歡迎，沒有固定攤位顧客找不到我們，前後申請六個月，被拒絕三次，最後申請終於通過了。」

執照一下來，丈夫就買了幾十公斤的麵粉練習。「當時，我還不太敢接受這個事實。我們真的要去擺攤了嗎？最開始，面子有點掛不住，多少想著自己還曾是個大學老師。一開始，攤煎餅的技術也不熟練，有時攤不好還會被著急的客人罵，如果臉皮薄的話那你就天天哭。」她說。

有一次，她把餅炕糊了，在鍋裡鏟啊鏟出來的黑點子都濺到客人的白襯衫上去了。客人急著去開會，最後就不要了。「大部分客人都很包容，有時候攤壞了顧客還安慰我說：『沒事兒，你再攤一個就好了。』」她說，有一次，她給一個客人重覆做了四個才好。他說：「你看，你還是做得好的。」就這樣，愈做愈熟練，愈做愈自信。

現在，她們在劍橋這兒擺攤已經四五年了，每天上午開20分鐘的車走高速到市場，下午4點收檔。賣的煎餅餜子有好幾種，最經典的口味有香腸、烤鴨、雞肉餡。「有些老外喜歡吃素，我們創新了豆腐餡兒的煎餅餜子。賣的熱乾麵也是一樣，不像武漢的都是紅油熱乾麵，我們有加牛肉的，也有素的，價格從7英鎊到12英鎊不等，均價是10英鎊。」

她說，淡季每天差不多能賣100份，節假日和旅遊旺季有時候能高一倍，除去每月2000英鎊的攤位租金 、必要的成本和稅，「我們每年差不多能掙180萬元人民幣。」

「熊貓大姐」發現，食物簡單的地方人際關係就簡單。「我的顧客中有的永遠只吃熱乾麵，我說你要不要嘗嘗別的？他說，挺好吃的，就不用換。」

她的媽媽覺得她在英國擺攤沒面子，她則覺得無所謂。「市場上有一個女孩，她是牛津大學公共衛生專業畢業的，就在市場上掃廁所。那孩子說，她就想來劍橋工作，剛開始就得從基層幹起，就在市場掃廁所，幹了一年多，也是被人尊敬的。你做任何事只要你不是乞討，只要你不違法，不存在看不起你。」她說。

「熊貓大姐」和老公的生活很簡單，每年的9月、1月都要度假，經常背著帳篷去露營。「我今年已經快50歲了，但我每天都要「擼鐵」（鍛煉），還請了鋼琴老師、大提琴老師，兩個牛津大學音樂系的老師在教我音樂，現在生活的重心就是健身、賺錢、看世界。」她說。

「熊貓大姐」說，有人問她後悔辭職嗎？她的回答都是「不後悔」。她說，自己的生活不是沒有困難，也知道現在年輕人有很多困境。「如果你崩潰了，你就號啕大哭，或者你出去跑一次，或者你選個什麽吃的。實在不能解決，你睡一覺就好了。第二天，你再趕緊想辦法解決。「我經常絕望，但是我從來沒放棄。」