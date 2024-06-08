我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

今夏首波熱浪來襲 西南部破110度

疑源自中國 新聞App用AI製假消息 美議員要查

「你吃的牛就是牠」 西貝發「牛身分證」介紹食材 食客：難下嚥

中國新聞組／北京8日電
西貝莜面村給食客發被吃牛的「身分證」，引發顧客不適。(取材自現代快報)
西貝莜面村給食客發被吃牛的「身分證」，引發顧客不適。(取材自現代快報)

「這是您正在吃的牛」北京西貝莜麵村服務生隨著菜肴送上「牛的身分證」，店家原想彰顯食材新鮮度，卻因「身分證」上的牛照片令顧客感到殘忍、不適，牛肉難以下嚥，擬人化的出發點造成反效果。相關討論引發關注後，該店已經停止發牛身分證的服務。

現代快報報導，有網友日前在社交平台發帖稱，在西貝莜麵村用餐之前，服務員給了他們一張牛的「身分證」，並指著桌上的菜肴稱「大家吃的就是牠」。店員並稱這頭牛在當天剛到店裡，吃不完的牛肉之後會做成牛肉醬。

這張牛的身分證詳細記錄了牠的關鍵信息，性別為母，種族是西門塔爾，月齡60個月。出欄日期是2024年5月21日，到店日期是5月27日。上面還標註了牠的住址是在內蒙古赤峰市阿魯科爾沁旗，還給了牠一個身分號碼。在卡片左側，附上了這頭牛的彩色照片。

報導指出，在帖子發出後，引發了近5000條的跟帖評論。

影片來源：DV現場

有不少網友直呼殘忍，表示無法接受。有網友表示，自己共情能力比較強，本來就覺得牛這種動物非常有靈性，看到牠如此詳細的身分信息，會不由得聯想到牠活著的樣子，不忍心去吃牠。而這張身分證上放的是一張牛正臉照片，「看著牠就感覺正在對視」。

但也有網友認為，這種屬於正常行為，「不管有沒有卡，大家吃的每一口肉都是生命的消亡，為什麽就不能正視自己的行為呢」。有網友覺得「商家肯定不是為了惡心食客」，只是相關活動營銷策略的確欠妥，要多傾聽不同人群的聲音，避免再引發類似的爭議。

上一則

太激情?1對男女在工地廁所「撞破牆」被拍下 網友點評亮了

延伸閱讀

開車要小心 880公路屋崙附近到處灑滿牛肉和雞肉

開車要小心 880公路屋崙附近到處灑滿牛肉和雞肉
中澳關係回暖 中解除對澳牛肉進口禁令

中澳關係回暖 中解除對澳牛肉進口禁令
麥當勞員工拍片解密四盎司牛肉堡製作過程 網友驚訝：不是冷凍肉嗎？

麥當勞員工拍片解密四盎司牛肉堡製作過程 網友驚訝：不是冷凍肉嗎？
米其林美食上太空 讓食客俯瞰地球用餐

米其林美食上太空 讓食客俯瞰地球用餐

熱門新聞

恒大歌舞團白珊珊穿高叉跳激情「18蹲」? 網友驚呆卻有話說…

2024-06-07 08:30
王暖暖在泰國被丈夫推下山崖。圖為事發地。(取材自封面新聞)

南京孕婦遭夫推下崖 隔五年終於「有了」

2024-06-02 07:30
美國史丹福一AI團隊發布了名為Llama3-V的多模態大模型，卻被指出抄襲中大模型；示意圖。（路透）

史丹福抄襲中國AI大模型 內藏「清華簡」彩蛋露餡 急道歉、刪除

2024-06-05 02:30
草原上的木板廁所。(取材自都市快報)

新疆阿勒泰旅遊上廁所難 遊客急喊：膀胱快炸了

2024-06-01 02:00

北京強風驟雨 象徵權力的故宮屋瓦被吹落 網民喊「不好了」

2024-06-01 08:30

四川情侶長太像 網催「快做DNA鑑定」結果出爐了

2024-05-29 07:30

超人氣

更多 >
華人豪華海景房 一口氣降40萬求售

華人豪華海景房 一口氣降40萬求售
他的YouTube頻道有2.6億訂戶全球最多 傳年賺7億

他的YouTube頻道有2.6億訂戶全球最多 傳年賺7億
4星座準備轉運 雙魚助人有回報、他們逆風翻盤

4星座準備轉運 雙魚助人有回報、他們逆風翻盤
家政女王這一招 蕃茄變出簡單新吃法

家政女王這一招 蕃茄變出簡單新吃法
國內往返機票 這機場全美最貴…省錢小竅門請收好

國內往返機票 這機場全美最貴…省錢小竅門請收好