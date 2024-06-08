「你吃的牛就是牠」 西貝發「牛身分證」介紹食材 食客：難下嚥

西貝莜面村給食客發被吃牛的「身分證」，引發顧客不適。(取材自現代快報)

「這是您正在吃的牛」北京西貝莜麵村服務生隨著菜肴送上「牛的身分證」，店家原想彰顯食材新鮮度，卻因「身分證」上的牛照片令顧客感到殘忍、不適，牛肉難以下嚥，擬人化的出發點造成反效果。相關討論引發關注後，該店已經停止發牛身分證的服務。

現代快報報導，有網友日前在社交平台發帖稱，在西貝莜麵村用餐之前，服務員給了他們一張牛的「身分證」，並指著桌上的菜肴稱「大家吃的就是牠」。店員並稱這頭牛在當天剛到店裡，吃不完的牛肉之後會做成牛肉醬。

這張牛的身分證詳細記錄了牠的關鍵信息，性別為母，種族是西門塔爾，月齡60個月。出欄日期是2024年5月21日，到店日期是5月27日。上面還標註了牠的住址是在內蒙古赤峰市阿魯科爾沁旗，還給了牠一個身分號碼。在卡片左側，附上了這頭牛的彩色照片。

報導指出，在帖子發出後，引發了近5000條的跟帖評論。

影片來源：DV現場

有不少網友直呼殘忍，表示無法接受。有網友表示，自己共情能力比較強，本來就覺得牛這種動物非常有靈性，看到牠如此詳細的身分信息，會不由得聯想到牠活著的樣子，不忍心去吃牠。而這張身分證上放的是一張牛正臉照片，「看著牠就感覺正在對視」。

但也有網友認為，這種屬於正常行為，「不管有沒有卡，大家吃的每一口肉都是生命的消亡，為什麽就不能正視自己的行為呢」。有網友覺得「商家肯定不是為了惡心食客」，只是相關活動營銷策略的確欠妥，要多傾聽不同人群的聲音，避免再引發類似的爭議。