中國高考祝金榜「提」名 多位藝人翻車寫錯字

演員何與將不負韶華寫成了「不負昭華」。（取材自都市現場）

「金榜提名」？「不負昭華」？6月7日是中國一年一度高考 的日子，許多媒體、事業單位都為學子送上祝福。明星藝人也不例外，有人拍視頻，有人發微博 ，但也有明星把祝福寫錯字，讓粉絲瞬間都不知道怎麼為偶像的國文程度解釋。

新聞晨報報導，具演員、歌手身分的孟美岐是從女團出道，而後在選秀節目中知名度大增，現在是多個綜藝節目裡的熟面孔。孟美岐用心的為考生手寫祝福，手寫祝福很有誠意，可惜將金榜題名的「榜」字寫錯了。

發現錯誤後，孟美岐趕緊道歉了還自罰重寫一百遍。她寫道：「第一時間發現錯字已改正，希望同學們都不要緊張，認真檢查再交卷～自罰一百遍金榜題名，祝大家都能旗開得勝！」

翻車的還不止孟美岐，歌手胡夏將金榜題名寫成了「金榜提名」、演員何與將不負韶華寫成了「不負昭華」。

報導指出，雖然為考生加油打氣的出發點是好的，但吃瓜群眾也看起了熱鬧，笑道「這是送祝福？還是炸出一堆文盲呀？」