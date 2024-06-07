新繫法? 山東聊城共青團紅領巾變披肩 網怒：日文化入侵

網傳披肩式紅領巾繫法。（視頻截圖）

山東聊城共青團帳號近日發布一段介紹中國少先隊佩戴紅領巾視頻引發爭議。不同於傳統打三折後再繫上方式，視頻中的紅領巾變成了「紅披巾」。由於披戴方式被形容像日本 三角巾，紅領巾又象徵紅旗一角，引發網民眾怒，質疑是文化入侵、「毒教材」風波再現，排山倒海的罵聲讓聊城共青團目前關閉了評論區。前媒體人胡錫進也支持紅領巾應維持傳統繫法，但不認為應將此話題政治化。

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網易報導，一位家長近日在朋友圈曬圖吐槽稱：孩子學校一年級新生加入聊城共青團中國少先隊的儀式上，紅領巾竟然變成時尚界的「紅色小披風」。這種新式繫法還配有一套口訣：「領巾輕披肩，左肩蓋右肩，右端繞一圈，指間抽出尖。」但關鍵是，這是承載著特殊意義的紅領巾。

傳統紅領巾繫法。（視頻截圖）

據了解，紅領巾有三折，一折敬先烈，二折敬祖國，三折敬未來，這是非常具有意義的。可是如今怎麽變成披在肩上，左尖壓右尖，這完全和大家記憶中的方法完全不同。且看久了和水手服、日本服飾基本類似，難道不是文化入侵了嗎？紅領巾是紅色意味著革命烈士的鮮血，沒有他們的壯烈犧牲，就沒有如今的祖國和平昌盛。

在70後、80後，乃至90後的記憶裡，紅領巾的佩戴方式可是有著一套固定的儀式感，先將那抹鮮紅平鋪在掌心，細緻地完成三次對折，隨後輕輕立起衣領，將這承載著榮譽的「紅色旗幟」繞過頸項，在胸前整齊繫上，最後由衣領壓緊，背後僅留下一抹小巧的三角，如同心中那份堅定信念的小小縮影。

然而，時至今日，紅領巾的模樣在不經意間悄悄「變了臉」據說，不再折疊紅領巾，是因為它象徵著國旗，折疊是對國旗的不敬。

很多網友表示不解，為什麽會推行這樣的繫法，到底是誰研究出來的，如今聊城共青團已經把評論區關閉了，至今也沒有回應。

對此，環球時報前總編胡錫進表示，他也不喜歡披肩式的「新繫法」，覺得它背離了紅領巾的傳統，支持紅領巾大體沿用傳統繫法的主張。

不過胡錫進也表示，看到一些上綱上線的指控，認為那些不標準的繫法像「毒教材」一樣汙染了學校，他認為這些說法太過誇張。還有人指控「新繫法」就是要模仿「日式三角巾」，這樣的指控尤其過分，可以用「構陷」定義之。他反對網上將共青團那個視頻政治化，希望教育部 門對佩戴紅領巾有一個大體的規範，糾正一些明顯有違傳統的佩戴方式。