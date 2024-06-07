中國人再嗆倫敦車站鋼琴家 這回結局不同

一名中國男子上前與倫敦車站的鋼琴家卡瓦納交涉，但這次未引發衝突。(截自YouTube@Dr K Boogie Woogie)

倫敦車站鋼琴家卡瓦納(Brendan Kavanagh)又再碰上中國人指著他叫：Don't touch her! （別碰她。）卡瓦納一開始以為「又來了。」但這次沒有衝突，兩人最後一團和氣，握手笑著收場。

來源：YouTube

卡瓦納今年1月在倫敦聖潘克拉斯(St. Pancras)車站直播彈奏鋼琴，卻遭到數名中國人強橫要求刪除影片，衝突過程引發國際關注，後來該事件甚至有了自己的維基百科頁面。

日前相似場景竟再上演，在卡瓦納拍攝的影片中，一名男子向正在彈琴的卡瓦納表明不想入鏡，希望卡瓦納將影片刪除，卡瓦納一臉吃驚地說：「你不是當真的吧？」男子滿臉嚴肅回答：「我是說真的，我不想入鏡，請把影片刪除。」

男子繼續說：「我們在執行任務，我們不想被拍到。」卡瓦納問道：「你不會是他們的同夥吧…你是中國人嗎？」對方說：「沒錯，我是中國人。」卡瓦納說：「你是Newton(註：冷雪年，當時事件中怒斥卡瓦納並指其歧視 的人)的朋友嗎？」男子說：「誰啊，我才不管什麼Newton，這裡是公共場所，你想怎樣就怎樣，但不要拍我們。」

卡瓦納說：「我之前跟別人爭論過這個話題…」男子說：「我才不管，還有，『別碰她』(Don't touch her)！不管她在哪裡，總之別碰她！」

這時圍觀的人爆笑出來，卡瓦納把手放到胸口上說：「你在作弄我吧？我真的被你唬住了啊！」這位自稱來自北京的男子特別說：「這是satire（嘲諷）。」

許多看到這段影片的網友留言，「中國人也是有幽默感的，這就是明證啊！」、「這才是中國人該有的樣子啊！」、「聽前面一段時我拳頭都硬了，這位老哥太有趣啦！」、「執行任務太好笑了」、「一聽到『別碰她』大家瞬間懂了」。

卡瓦納今年1月在車站演奏鋼琴時，數名持五星旗 的中國人要求他將影片刪除，還怒指他是種族主義 者，並稱他刻意碰觸一名中國女性，引來警察到場處理；這段影片上網後，在網路迅速發酵，許多人將這部鋼琴名為「民主鋼琴」，還有許多民眾拿著小熊維尼、支持香港及台灣的標語，到鋼琴前聲援民主自由。