瘋入境遊 中國景點「長滿外國人」 China travel成社群流量密碼
今年以來入境遊熱度顯著提升，一些著名景點更「長滿外國人」。據統計，今年一季度，外國人來華數量較2023年同期增長三倍多。海外社媒上，「沒想到」、「路轉粉」等以中國遊為主題的視頻也爆火。官媒指出，這些博主通過親身體驗的反差感，衝破西方輿論的負面屏障，「China travel」已成為不少部落客的流量密碼。
中新經緯報導，入境遊火了以後，陳旭和身邊的外語導遊同行們每天都在馬不停蹄地帶團，「80%是國外來的旅行團」。從業16年的他觀察到，今年以來入境遊熱度顯著提升，外國遊客明顯增多。
不少網友也在社交媒體上發文稱，近期感覺身邊的外國人愈來愈多了，一些著名景點更是「長滿了外國人」。而在海外社交媒體上，「China travel」已成為不少博主的流量密碼。
5月29日，陳旭帶旅行團遊故宫，團員是各國紋身師和紋身愛好者，多數是第一次來中國。越南紋身師陳紅梅（音譯名）在北京兩天參觀了長城和故宮，讚嘆：「太偉大了，令人震撼！」對中國的食物也讚不絕口，「最喜歡烤鴨」。
正在前門大街「京扇子」店內挑選扇子的Jason夫婦第一次來中國遊玩，「長城太神奇了，我會向家人和朋友推薦長城！」「京扇子」店員透露，這幾天外賓很多，日營業額高時兩萬多，近40%是出售給外國遊客。
「安全」也是不少海外網友來中國旅遊印象最深刻的點之一。有網友還在社交媒體上評論稱：「中國最『危險』的地方就是夜市：口袋裡的錢花光光，還會帶上10磅肚子上的肥肉回家。」
來自馬來西亞的旅行情侶博主Jaguar和Janice一條名為「馬來西亞人體驗350KM/hr中國高鐵」視頻獲得37萬播放量。Jaguar說：「中國的基礎設施令人嘆為觀止。」
在海外社交媒體上，搜索「China travel」會發現，大部分博主的標題中都提到中國和他們想像中的不一樣。親身來中國旅遊之後，打破了此前對於中國的刻板印象。
國家移民管理局官網顯示，2024年一季度推出便利外國人來華五項措施，累計簽發外國人簽證證件46.6萬人次、同比上升118.8%，免簽入境外國人198.8萬人次、同比上升266.1%。此外，全國移民管理機構累計查驗出入境人員超1.41億人次，其中外籍人員1307.4萬人次，同比上升305.2%。
外國遊客讚嘆的除了中國的美景美食，還有中國的電子支付。Mike說，和法國不一樣的是，在中國出門只需要帶一部手機，出去吃飯、買東西、坐公交，都用掃碼支付。微信支付也是眾多外國遊客在中國旅遊時選擇的主流支付方式之一。
環球時報社評指出，近期不少外國博主到中國旅遊一個共同的感受是，他們在西方輿論和政客那裡聽到了太多關於中國的負面敘事，出發前也焦慮和不安，但到了中國後「吃驚」地發現這裡很安全、很方便、很熱情。如果說有「流量密碼」，就是這些博主通過親身體驗的反差感衝破了西方輿論的屏障和意識形態的隔閡，讓人們了解真實的中國。
上一則
世足賽預選賽 中國國足主場1:1平泰國 球迷、官媒都開罵
下一則
FB留言