瘋入境遊 中國景點「長滿外國人」 China travel成社群流量密碼

今年以來中國入境遊熱度顯著提升，圖為在故宮附近的外國旅行團。(取材自中新經緯)

今年以來入境遊熱度顯著提升，一些著名景點更「長滿外國人」。據統計，今年一季度，外國人來華數量較2023年同期增長三倍多。海外社媒上，「沒想到」、「路轉粉」等以中國遊為主題的視頻也爆火。官媒指出，這些博主通過親身體驗的反差感，衝破西方輿論的負面屏障，「China travel」已成為不少部落客的流量密碼。

中新經緯報導，入境遊火了以後，陳旭和身邊的外語導遊同行們每天都在馬不停蹄地帶團，「80%是國外來的旅行團」。從業16年的他觀察到，今年以來入境遊熱度顯著提升，外國遊客明顯增多。

不少網友也在社交媒體上發文稱，近期感覺身邊的外國人愈來愈多了，一些著名景點更是「長滿了外國人」。而在海外社交媒體上，「China travel」已成為不少博主的流量密碼。

5月29日，陳旭帶旅行團遊故宫，團員是各國紋身師和紋身愛好者，多數是第一次來中國。越南 紋身師陳紅梅（音譯名）在北京兩天參觀了長城和故宮，讚嘆：「太偉大了，令人震撼！」對中國的食物也讚不絕口，「最喜歡烤鴨」。

正在前門大街「京扇子」店內挑選扇子的Jason夫婦第一次來中國遊玩，「長城太神奇了，我會向家人和朋友推薦長城！」「京扇子」店員透露，這幾天外賓很多，日營業額高時兩萬多，近40%是出售給外國遊客。

「安全」也是不少海外網友來中國旅遊印象最深刻的點之一。有網友還在社交媒體上評論稱：「中國最『危險』的地方就是夜市：口袋裡的錢花光光，還會帶上10磅肚子上的肥肉回家。」

來自馬來西亞的旅行情侶博主Jaguar和Janice一條名為「馬來西亞人體驗350KM/hr中國高鐵」視頻獲得37萬播放量。Jaguar說：「中國的基礎設施令人嘆為觀止。」

在海外社交媒體上，搜索「China travel」會發現，大部分博主的標題中都提到中國和他們想像中的不一樣。親身來中國旅遊之後，打破了此前對於中國的刻板印象。

國家移民 管理局官網顯示，2024年一季度推出便利外國人來華五項措施，累計簽發外國人簽證證件46.6萬人次、同比上升118.8%，免簽入境外國人198.8萬人次、同比上升266.1%。此外，全國移民管理機構累計查驗出入境人員超1.41億人次，其中外籍人員1307.4萬人次，同比上升305.2%。

外國遊客讚嘆的除了中國的美景美食，還有中國的電子支付。Mike說，和法國不一樣的是，在中國出門只需要帶一部手機，出去吃飯、買東西、坐公交，都用掃碼支付。微信 支付也是眾多外國遊客在中國旅遊時選擇的主流支付方式之一。