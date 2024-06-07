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9颱風新命名啟用 中譯由兩岸四地共同協商

記者廖士鋒／綜合報導
中國大陸官媒提到新颱風中文名稱由兩岸四地共同協商。圖為大陸繪製的颱風影響區域圖。（取材自中國颱風網）
中國大陸官媒提到新颱風中文名稱由兩岸四地共同協商。圖為大陸繪製的颱風影響區域圖。（取材自中國颱風網）

近日有九個西北太平洋及南海地區颱風新命名啟用，而中國大陸官媒指出，九個颱風新名字，中文譯名和意義由中國氣象局、澳門地球物理氣象局、香港天文台和台灣地區氣象部門「共同協商形成」。

央視新聞報導，根據2月27日至3月1日在馬來西亞吉隆坡舉行的聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會／世界氣象組織颱風委員會第56屆會議的決議，6月6日「蜻蜓」（Jamjari）、「青馬」（Tsing-ma）、「道璣」（Tokei）、「坡鹿」（Ong-mang）、「阿穆丘」（Amuyao）、「古莎莉」（Gosari）、「核桃」（Hodu）、「沙布爾」（Sarbul）、「浮蓮」（Luc-Binh）等9個颱風新名正式發布。

報導提到，此次啟用的九個颱風新名字，中文譯名和意義由中國氣象局、澳門特區政府地球物理氣象局、香港天文台和「台灣地區氣象部門」共同協商形成。

根據台方交通部中央氣象署官網，上述九個颱風的中文譯名，確實包含「蜻蜓」（Jamjari）、「青馬」（Tsing-ma）、「坡鹿」（Ong-mang）、「阿穆丘」（Amuyao）、「古莎莉」（Gosari）、「核桃」（Hodu）、「沙布爾」（Sarbul）等颱風的中文譯名，與中國方面採取同步，不過Tokei台方的翻譯是「時鐘」而非「道璣」；Luc-Binh台方的翻譯則是「布袋蓮」而非「浮蓮」。

公開資料顯示，西北太平洋颱風由14個國家命名（共140個名稱），再由設於日本東京隸屬世界氣象組織之區域專業氣象中心（RSMC）負責依排定之順序統一命名。

過往兩岸颱風中文名稱常常出現不一致，但近年中國氣象局發布颱風新名稱啟用的消息時，都會強調中文譯名和意義由中國氣象局、澳門地球物理氣象局、香港天文台和台灣地區氣象部門「共同協商形成」。

兩岸曾經於2014年簽訂「海峽兩岸氣象合作協議」，但陸委會官網顯示，協議最新執行情形僅更新到2018年4月「雙方透過電子郵件就2018年最新更新之颱風新名字依據慣例予以聯繫」。

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