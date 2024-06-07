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晶矽太陽能轉化效率屢創紀錄… 陝西太陽能 3個世界第一

中國新聞組／北京7日電
陝西太陽能產業誕生三個「世界第一」。(中新社)
陝西太陽能產業誕生三個「世界第一」。(中新社)

陝西省省長趙剛6日在北京的國務院新聞辦新聞發布會上表示，在太陽能光伏方面陝西誕生了三個世界第一：晶矽太陽能轉化效率屢創世界紀錄；生產太陽能電池的關鍵材料矽片出貨量居世界第一；加工太陽能電池的重要材料金剛石線出貨量世界第一。

中新社報導，趙剛表示，近年來，陝西培育一批具有新質生產力特點的產業鏈和產業集群。作為能源大省，陝西煤炭、石油、天然氣的產量均居全國前列。近年來，該省加快建設佈局清潔能源項目、儲能項目，為國家能源安全提供更堅實支撐。

陝西也是高品質煤炭資源的富集區，其在陝北布局一大批煤化工項目，圍繞高端化、多元化、低碳化的發展方向，建設從煤炭製品到化工產品，到成品油製品的產業鏈，一大批國家級重點產業項目在陝北聚力成勢。

在先進製造業方面，陝西新能源汽車發展勢頭強勁，建成電池、電機、電控生產基地，形成了以乘用車到關鍵零部件、動力電池等為核心的發展格局。

趙剛稱，近三年來，陝西新能源車產量保持年均160%爆發式增長。在半導體產業上，陝西匯聚知名企業、研究院所、機構300餘家，閃存芯片產能約占全球15%。

趙剛表示，下一步陝西將聚焦未來產業，不斷培育壯大光子、人工智能、超導等具有潛在優勢的創新產業集群，開闢低空經濟、氫能與儲能、生物醫藥等新領域新賽道，加快形成更多新質生產力。

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