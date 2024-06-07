新聞評論／黃仁勳踩北京紅線 輝達棄守中市場？

高人氣的輝達執行長黃仁勳在台北引發民眾關注。(中央社)

來台出席台北國際電腦展的輝達 執行長黃仁勳，他一個有意無意的動作掀起兩岸小小的波瀾。

在台北國際會議中心的主題演講中，他展示了一張「人工智慧世界地圖」，其中台灣與西方國家、日本和南韓一起被列在綠色群組中，與中國大陸與伊朗、俄羅斯的灰色群組形成鮮明對比。引發大陸網友熱烈討論，有些人將這張地圖解讀為對大陸的蔑視。但一些務實的用戶承認，即使存在政治情緒，但要想放棄輝達無可替代的顯示卡仍然很困難。

2022年以來，美國對大陸晶片 出口實施嚴格限制，禁止對大陸出口高科技晶片，對輝達、AMD、英特爾等科技巨擘造成影響。輝達因此專門針對大陸市場開發了3款AI 晶片來規避這些限制。

然而，輝達發現一些大陸客戶不那麼熱衷於其降低規格的產品，而是傾向於使用國產套件來加速人工智慧工作。該公司被迫將部分產品的定價低於大陸競爭對手科技巨頭華為製造的硬體價格。

這些事態發展凸顯出輝達在大陸面臨的問題，近年來該公司收入的20%至25都來自大陸，現已降至17%左右，如果美國的限制繼續阻止輝達與當地製造商進行有效競爭，這數字可能會進一步下降。

在華盛頓對輝達先進處理器實施出口限制後，遭美制裁的華為已成為大陸人工智慧（AI）晶片的主要供應商。

華為自主研發的昇騰910B晶片透過「AI盒子」在全大陸各行業廣泛採用。AI盒子是集AI晶片、產業特定演算法和預訓練大型AI模型於一身的機器。華為的晶片正成為這些大陸製造機器中最受歡迎的組件，使該公司能夠逐漸蠶食由輝達主導的市場。

去年上半年大陸銷售的50萬顆AI晶片中，輝達占九成，華為僅控制6%市場。但潮流正在轉變：至少有十幾家大陸公司推出AI盒子，大多數都使用華為晶片。

輝達有信心全球對其產品的需求將抵消遠東地區的任何損失。在美國科技巨頭陸續前進印度設立灘頭堡之際，輝達也不落人後，希望印度GPU的銷售能彌補大陸的缺口。印度是世界上人口最多的國家，科技產業蓬勃發展，隨著AI在金融、醫療保健、農業、基礎設施和其他經濟領域的擴展，印度提供了巨大的機會。

總部位於孟買的Yotta年初宣布其最大的採購交易之一，表示到2025年將採購3.2萬顆輝達H100和H200GPU，價值約10億美元。其中約1.6萬個GPU將於今年7月在Yotta位於古吉拉特邦的全新AI資料中心上線。

其他與輝達達成GPU採購協議的印度企業包括大型企業集團信實工業（Reliance Industries）和塔塔集團（Tata Group）。信實工業將採用輝達最新的GH200「超級晶片」來訓練印度多種當地語言和方言的AI模型。塔塔正在建造以GH200為中心的AI超級電腦，用於開創雲端服務。

在用於AI系統的GPU市場，輝達一直占據主導地位。它也是其他人必須擊敗的大玩家。據估計，輝達目前控制70%至90市場，遠遠領先競爭對手AMD和英特爾。然而，業界希望供應鏈多元化，如果AMD或英特爾生產出接近輝達頂尖H100性能的晶片，可能很快就會後來居上，擴大其市占率。