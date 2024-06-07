上海碳博吸8萬人 特斯拉電動皮卡現身

未在中國上市的特斯拉電動皮卡Cyber​​truck在2024上海國際碳中和博覽會「臨港集團」的攤位上驚喜亮相，吸引許多民眾圍觀搶拍。(記者陳宥菘／攝影)

2024上海國際碳中和博覽會5日至8日在上海新國際博覽中心舉行，今年主題為「走向碳中和之路」，活動有主題展區、系列論壇、以及貿易對接三大板塊，展會規模超過去年首屆。此外，包含上海國際低碳智慧出行展在內，同場「六展連動」，聚焦聚焦新能源車、軌道運輸、模具、潤滑油等新需求，打通上下游產業鏈。會場上，還未在中國上市的特斯拉 電動皮卡Cybertruck驚喜亮相，吸引民眾圍觀合影。

今年上海國際碳中和博覽會移師上海新國際博覽中心舉辦，根據主辦方介紹，展館面積超過10萬平方公尺，來自15個國家和地區、600餘家企業共同展示1081種低碳技術和產品。同場舉辦近40場高峰論壇、453場展會活動，預計將有超8萬人次觀眾共同參與。

在「臨港集團」的攤位上，有一塊特別與電動車 大廠特斯拉合作，現場展出早於2019年首度發表，去年底才首度交付的車款Cybertruck電動皮卡，目前該車款尚未在中國上市，在現場引起巨大關注，許多民眾伸手觸摸車身，感受其不鏽鋼材料，周圍也時刻圍繞民眾，排隊等著合影。

2019年1月，特斯拉第一家海外超級工廠在上海臨港正式開工，創下了「當年開工、當年竣工、當年投產、當年上市」的特斯拉速度和上海速度。時隔5年，特斯拉上海儲能超級工廠上月23日在臨港舉行開工儀式，預計2025年第一季投產。當日，特斯拉也與臨港集團完成大陸首批超大型商用儲能電池Megapack的簽約。

同時間、同場地登場的還有2024上海國際低碳智慧出行展（GSA），號稱上海規模最大新能源汽車展，與上海車展隔年輪流舉辦。此次展區面積接近6萬平方公尺，吸引大陸國內外40家以上的汽車品牌參展，包含特斯拉、比亞迪、上汽集團、蔚來、小鵬、極氪、奇瑞等，新能源汽車品牌參展數量較上屆翻倍。

該展會也將在6日舉辦高峰論壇，論壇將圍繞「科技創新賦能汽車產業高品質發展」主題，分為上午「新形勢下低碳出行車路網融合發展模式研討」，以及下午「氫能與燃料電池汽車低碳發展論壇」兩部分。

根據主辦方介紹，與上海國際碳中和博覽會、上海國際低碳智慧出行展同場舉辦的還有，中國國際模具技術和設備展覽會、上海國際潤滑油品及應用技術展覽會、上海國際鐵路與城市軌道交通展覽會、上海國際熱處理裝備與技術展覽會。