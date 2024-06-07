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世足賽預選賽 中國國足主場1:1平泰國 球迷、官媒都開罵

中國新聞組／北京7日電
中國隊球員蔣光太（右）6日與泰國隊球員素帕那爭頂。(新華社)
中國隊球員蔣光太（右）6日與泰國隊球員素帕那爭頂。(新華社)

在昨晚的國際足聯2026世足賽預選賽中，中國國家男子足球隊後防不穩，又踢飛點球，主場1：1踢平排名百位外的泰國，須在下場對陣南韓踢平才能晉級18強。儘管中國國足主帥伊萬科維奇稱，球員們壓力大，教練對比賽結果負責。仍讓原本對國足寄予厚望的球迷們難接受，紛紛開罵，「登月都沒問題了，居然世足賽還是問題」，話題衝上微博熱搜，超5億閱讀。人民日報也連夜發文批評，國足平局「難以接受」。

來源：YouTube

據紫牛新聞報導，國際足聯2026世足賽暨2027亞足聯沙烏地阿拉伯亞洲杯聯合預選賽第二階段比賽C組第五輪的中國對泰國一仗，昨晚在瀋陽奧體中心舉行，有近4.7萬球迷現場助威。但國足的防線從一開始就處於「風雨飄搖」的狀態，尤其是右路防守和中路後腰位置覆蓋的地帶，猶如任人隨意逛的「花園」。

報導指出，上半場第20分鐘，國足的右路被打穿，國足0：1落後。國足迅速組織一波進攻，終究運氣欠佳。隨後，國足主帥伊萬科維奇直接用拜合拉木換下了首發的高天意。上半場比賽讀秒階段，泰國隊再次把國足的禁區攪得七零八落。

下半場開始不久，泰國隊5號禁區內手球犯規，主裁判罰點球。然而，費南多卻將這一黃金機會給揮霍，國足未能及時扳平比分。第78分鐘，國足換人，蔣聖龍和張玉寧出場，扳平了比分，但在一浪接一浪的進攻中未能反超比分，最終比分定格為1：1。

本場比賽的一場平局，對於國足而言失去了提前晉級18強賽的機會。最後一輪，只要國足客場能夠逼平已經提前出線的南韓隊，無論泰國對陣新加坡的比賽結果如何，國足都將出線。

對於踢平泰國，伊萬科維奇在賽後記者會時表情較為凝重說：「隊員在場上表現得還是很努力。當然了，比賽非常重要，壓力也很大，我們這些國腳在這種情況下，需要帶著這種壓力去踢比賽。」

對於這場平局責任是誰的問題，他說：「作為職業教練，對任何比賽成績都要負責。」 

國足踢平泰國，讓黨媒人民也連夜發文批「平局難以接受」。文中指出，對於中國隊而言，平局讓球隊通過最後一輪通過苦戰出線的難度變得極大，結果同樣不可接受。中國隊的首發陣容有值得商榷之處。五天後，中國隊將迎來最後一場「生死戰」，希望國足將士能珍惜為數不多與亞洲強隊交手的機會，拼盡全力為國人帶來一次驚喜。 

網民們也紛紛開罵，並看衰國足對南韓之戰，「登月都沒問題了，居然世足賽還是問題」、「長傳、回傳、大腳、慌張隊四大要素一項沒落下」、「男籃和男足，真是一對難兄難弟啊」、「厲害了，居然能逼平強大的泰國」、「困難：逼平泰國。超級困難：逼平南韓」。

中國隊主教練伊萬科維奇6日在賽後新聞發布會上。(新華社)
中國隊主教練伊萬科維奇6日在賽後新聞發布會上。(新華社)
中國隊球員劉洋（上）6日在比賽中爭頂。(新華社)
中國隊球員劉洋（上）6日在比賽中爭頂。(新華社)

泰國 南韓 新加坡

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