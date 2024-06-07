嫦娥六號將月壤放進返回器 完成軌道交會對接

6日在北京航天飛行控制中心大屏幕上拍攝的嫦娥六號月球軌道交會對接與在軌樣品轉移動畫模擬畫面。(新華社)

國家航天局6日宣布，6日下午2時48分，嫦娥六號上升器成功與軌道器和返回器組合體完成月球軌道的交會對接，並於3時24分將月球樣品容器安全轉移至返回器中。這是中國航天器繼嫦娥五號 之後，第二次實現月球軌道交會對接。「懷抱」著人類第一抔月背樣品的嫦娥六號軌道器和返回器組合體，將進入環月等待階段，在6月底返回地球。

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香港 文匯報報導，國家航天局介紹，嫦娥六號上升器自4日上午從月球背面起飛進入環月飛行軌道後，先後進行了四次軌道調整，上升器於軌道器和返回器組合體前方約50公里，上方約10公里位置時，軌道器和返回器組合體通過近程自主控制逐步靠近上升器，完成軌道交會。軌道器配置的三套K形抱爪對準上升器連接面的三根連桿，通過將抱爪收緊實現兩器緊密連接，精準完成交會對接。此後，裝載著珍貴月球背面樣品的容器從上升器被安全轉移至返回器中。

國家航天局探月與航天工程中心專家胡浩德表示，交會對接和樣品轉移的成功，意味著大部分關鍵環節已經完成，距離月背樣品返回地球更近了一步。他表示，目前嫦娥六號軌返組合體和上升器運行在環月軌道上，樣品已經轉移到返回器內部，著陸器永久地留在了月球背面。

國家航天局表示，後續，嫦娥六號軌道器和返回器組合體將與上升器分離，進入環月等待階段，準備擇機實施月地轉移軌道控制，經歷月地轉移、軌道器和返回器分離等關鍵步驟後，按計畫返回器將攜帶月球樣品著陸在內蒙古四子王旗航天著陸場。