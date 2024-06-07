高考開考 1342萬學生迎戰 多地啟AI監考 織密高科技防弊網

高考考生們6日排隊進入長春市第103中學校考點。(新華社)

中國高考 於7、8日兩天登場，今年共有1342萬名考生報考，創歷史新高，且廣東、海南等多地將首次啟用AI 技術協助監考。教育部 強調，要織細織密高科技作弊防護網。另外，「高考經濟」火熱，「高粽」禮盒、「奪魁」花束銷量猛增。

本報系聯合報報導，今年高考有1342萬名考生報考，比去年增加51萬人，創歷史新高。這也是2018年以來，高考報名人數連續第七年成長。

相較去年，教育部表示，要積極推進考場即時智慧巡查和保密室即時智慧巡檢，進一步織細織密高科技作弊防護網。在此之下，多地今年將首次啟用AI技術協助監考。

例如廣東省教育考試院4日發布，今年啟用即時智慧巡查系統，運用AI技術監控考試違規行為；海南省官方也稱，今年將採用新輔助措施，即運用AI技術及時發現和預警違規違紀行為。

北京日報報導，今年北京將升級考場的智慧巡查系統，視訊監控辨識將更加敏感，可快速辨識考生疑似違規行為。同時，繼續啟用無線電信號屏蔽等技術，落實手機不帶入考點。

光明日報報導，所謂AI巡查系統，可以透過語音辨識技術辨識考場內的聲音，判斷是否有作弊嫌疑。若有異常，巡查系統會自動記錄、報警，並提醒監考老師。另外生物辨識技術可以透過人臉辨識、指紋辨識、虹膜辨識等方式，防止冒名頂替，其他還有智慧安檢門等。

另一方面，多地近日也發布「禁娛令」，確保考生不受干擾，例如甘肅西和縣文體廣電和旅遊局通知，6月2日8時至6月9日晚8時，該縣城所有KTV、網咖、酒吧等文化娛樂場所全部停止營業；福建屏南縣也公告，5到9日，縣城區各類娛樂場所停止營業。

另據香港文匯報報導，教育部6日發布消息稱，已會同有關部門多次作出部署，要求各地用心用情做好考生服務，加強出行、食宿、醫療衞生、噪音治理等方面服務保障，為殘疾人等特殊困難群體參加考試提供合理便利。

據報導，經搜索各大電商平台發現，今年不少商家推出了高考「周邊」產品，主打一個好彩頭，引得望子成龍的家長們掀起了一股消費熱潮。從寓意吉祥的糕點到「定勝紋」的送考旗袍，再到「祈福」文具…火熱的「高考經濟」給家長和考生提供了滿滿的情緒價值。

另外，預定「一舉奪魁」花束、準備「高粽」禮盒，囤上幾套高考祈福文具…家長們為了高考博好彩頭也是「拚了」。「送考當天，孩子媽媽一定會穿旗袍送考。我都想給自己也買一件旗袍穿上，給孩子雙倍『旗開得勝』的祝福。」四川成都一所知名中學的考生家長說，這種方式不僅給家長和孩子提供了情緒價值，還能讓孩子放鬆心情進考場，「希望孩子能超常發揮，考入C9高校。」