女穿馬面裙遊哈爾濱 進教堂被攔 因「奇裝異服」？

一名女子穿馬面裙遊覽哈爾濱，想進入聖·索菲亞教堂時被攔阻。(取材自瀟湘晨報、百度百科)

一名穿馬面裙的女子近日到哈爾濱的聖·索菲亞大教堂參觀，被工作人員以「奇裝異服禁止入內」為由阻攔，事件引起關注。有網友認為「有必要尊重宗教信仰和相關要求」，亦有網友質疑「為何在中國土地不能穿中國傳統服飾」。

來源：YouTube

瀟湘晨報報導，當事人小默（化名）稱自己當天是和家人一起出行，她穿著馬面裙和與妹妹進入教堂時被阻攔，工作人員稱妹妹可以進入，但小默不行，原因是「常服才能入內，我穿著奇裝異服，因此不能夠進入」。

她對「奇裝異服」的規定感到疑惑，傳統服飾馬面裙為何是奇裝異服？怎樣的服飾被定義為「不合規」？景區對「奇裝異服」的標準是不是存在「一刀切」問題？

小默隨後撥打了（政務服務便民熱線）投訴，並將視頻上傳至多個社交平台，希望能夠引起景區注意，「我的初衷是希望景區將規定製定得更加明確，減少失誤影響遊客體驗和權益」；同時，小默也反駁了網友對她是旅拍的質疑。

聖·索菲亞大教堂景區工作人員回應：「景區規定是穿馬面裙、漢服等民族服飾都可以進，禁止的是旅拍行為。」

後來，小默接到了景區道歉電話，表示馬面裙不是奇裝異服，會對工作人員加強培訓，同時也對誤判她在旅拍致歉。