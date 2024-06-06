乘客行李遺忘車上 長沙網約車司機竟拿來擺拍 發文「要出國了」

司機穿著男子的衣服、拿著他的護照拍照。（取材自瀟湘晨報）

在長沙做生意的男子打算去外地出差，他乘坐網約車 去長沙南站時將行李箱忘在車上。他聯繫司機沒拿回行李箱，卻在司機的朋友圈裡看到自己的衣服、護照被司機拿去擺拍炫耀。男子據此向司機討要行李，沒想到司機說詞反覆，男子只好考慮走法律途經維權。

瀟湘晨報報導，小吳在5月30日乘坐網約車去長沙南站，下車後，他發現行李箱沒拿，立刻與司機石師傅取得聯繫，並互相加了微信 。石師傅表示小吳的行李箱不在他車上。

小吳說，當天晚上他和石師傅相互拉扯很久，一開始司機說小吳沒拿行李箱上車，只到小吳出示監控，證明他帶了行李箱、且將箱子放在車上。此時司機又改說是其他接送的乘客將小吳的東西拿走了。

但第二天，小吳發現石師傅發了一條朋友圈，照片中石師傅穿著他的衣服拿著一本護照，配文是：「左顧右盼終於把你盼到手了，我也可以出國了」。小吳感到很憤怒，因為衣服和護照都是放在行李箱裡的。

如今距離事發已經過去5天，小吳只拿回一件衣服和一本護照，他行李箱裡的一台筆記本電腦、2台iPad、一個錢包和3000元現金仍然不知去向。他將情況跟網約車公司反映，卻得到訂單屬於「帶車加盟」，因此車上沒有監控的回答。

面對現有事實，石師傅又改口承認自己確實拿了他的東西拍照，但堅稱沒有拿、也沒有見過小吳其他東西，雙方至今還在為此事拉扯。

報導指出，律師稱如果小吳有充分證據證明行李箱裡有上述物品，他可以繼續報案，也可以走法律途徑維權。如果物品金額超過2萬，那麽持有者涉嫌侵占罪。