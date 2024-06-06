甘肅男耗194天徒步4100公里返鄉 網質疑：怎不找個工作?

馬偉與他的徒步車。（取材自抖音）

甘肅 26歲的小伙馬偉去年11月拉著一輛改裝後的「徒步車」，從海南出發，走3300公里回甘肅臨夏回族自治州臨夏市的老家。馬偉徒步走過4100公里之後，在出發的第194天回到家鄉。馬偉說，自己在路途中靠直播打賞賺取收入，總共掙到3萬多元。網民質疑，看不出徒步的意義，「為什麼不找個工作呢？」

極目新聞報導，馬偉途經9省，最後到達甘肅，中途碰到過凍雨、暴雨 、沙塵等極端天氣，輪胎爆過、車壞過，磨破了兩雙鞋，晚上多數時候就睡在用鐵皮圍起來的改裝「徒步車」的車廂裡。但他說，自己從來沒想過放棄。到家的那一天，時隔半年再次吃到家鄉的麵，馬偉說，「眼淚都快要流下來了」。

馬偉的徒步路線。（取材自極目新聞）

到家的這一天，馬偉已經期待了半年多。馬偉的裝備不多，所謂的「徒步車」其實是他改裝的手推車，在手推車後加上封閉的車廂，因為拉著手推車前行實在是太累了，後來他又在車上加上電驅動。

據報導，馬偉吃的也堪稱「簡陋」，他網購氣罐和卡式爐解決吃飯問題，由於不會烹飪，馬偉吃的極其簡單，往往是一點土豆，米飯和掛麵就解決一日三餐。馬偉在車頂裝了一個小型太陽能，功率能夠用於手機充電。

徒步車的輪胎都被磨平。（取材自極目新聞）

馬偉表示，有一次晚上在野外輪胎爆了，一位湖南的粉絲特地開車到現場幫他拖車，才終於換上輪胎。馬偉穿壞了兩雙鞋。在寒冷到不行的2月，湖南當地的好心人給他送了棉鞋，才沒有凍壞雙腳。

到達家鄉時，馬偉已經瘦了20多斤，臉也曬黑了。和母親合影時，網友在評論區調侃，「怎麼感覺媽媽看起來比你還年輕。

很多人不理解，馬偉為什麼非要徒步到甘肅：「20多歲的小伙子，為什麼不找個工作呢？」馬偉說，自己嘗試過各種各樣的工作。他15歲輟學，折騰過喊麥、也到義烏賣過煙花，在廣東擺過攤。去年在海南時，他擺攤又失敗了，有一位粉絲建議他去徒步。他的想法很簡單，能夠在徒步時吸引關注度，借此「掙點小錢」。

馬偉坦言，自己在路途中每天都開直播，主要靠直播打賞賺取收入。直播通常從中午開到凌晨，多的時候一天能掙個100塊，少的時候連續20天一分錢也沒掙到，徒步近兩百天總共掙到3萬多元，多數用於日常開銷，「這個收入和我在老家上班是一樣的」。

親友拉橫幅歡迎馬偉回家。（取材自抖音）

對於馬偉的徒步回家，有網友認為「真沒啥意義，看來沒啥正經工作」、「這是專業搞直播的」；也有人調侃「194天走4100公里還有臉炫耀？」、「鏡頭關閉的時候，就上後面房車裡睡覺了」。