渲染婆媳矛盾 熱播第1名微短劇下架

短劇「大佬，你女兒被婆婆家欺負慘了」海報。(取材自微博)

為了監管野蠻生長的網路微短劇市場，中國廣電總局近日推出新規，從6月1日起，所有網絡微短劇均須持有相應發行許可證或完成報備後方可播出。近期短視頻平台熱度榜位列第一的「大佬，你女兒被婆婆家欺負慘了」也遭點名過於低俗、殘忍，目前，抖音 、快手、微信 、B站等多個平台已下線該片。

綜合財新網和21世紀經濟報導，廣電總局制定的「關於微短劇備案最新工作提示」要求，所有播出、引流、推送的網絡微短劇均須持有「網絡劇片發行許可證」或完成相應上線報備登記程序。5月31日前，各平台要將目前未經備案上線播出的微短劇劇目相關資訊，報給所屬地的廣電局備案，6月1日起，未經審核且備案的微短劇不得上網傳播。

有多位製片人表示，針對長影音平台的短劇，一直都是要求要備案；而豎屏微短劇「體量較大」，且上架前無須備案，新規或對「豎屏微短劇」，尤其是小程序上的豎屏短劇影響最大。

隨著手機短影音的流行，相應衍生出能直接在手機看的微短劇。一般為豎屏（直立螢幕）拍攝，一集短則幾十秒，長則3到5分鐘，在中國被稱作「豎屏微短劇」，大多在小程序，或是如抖音、快手等短影音平台上播放。

另外，根據新規，微短劇將按照總投資 額度被分為三類，採取「分類分層審核」。投資額度在100萬元（人民幣，下同，約13.8萬美元）以上的「重點微短劇」歸廣電總局管理，30萬元到100萬元之間的「普通微短劇」歸省廣電總局管理，30萬元以下的「其他微短劇」歸平台管理。報導指出，這意味著此輪的監管重點是「普通微短劇」。

此外，近期各網絡平台對微短劇的監管也在進行中。抖音日前發布「關於打擊違規微短劇的公告」，對含有不良價值觀導向、違反公序良俗、低俗「擦邊」等違規內容的微短劇進行治理，下架了「老公是個媽寶男」等在內的6部短劇。

同日，快手也發布微短劇處置公告，公告稱部分微短劇存在宣揚不健康和非主流家庭觀、婚戀觀，刻意放大和渲染夫妻矛盾、婆媳矛盾、代際矛盾等行為，偏離社會主流價值導向。平台下架了違規微短劇劇目，並清理相關內容738條。

近期在多個短視頻平台熱度榜位列第一的「大佬，你女兒被婆婆家欺負慘了」也遭官方點名。中國網絡視聽協會通報稱，該劇劇情低俗，台詞、畫面、情節等涉及使用殘忍犯罪手段造成惡劣後果，目前，抖音、快手、微信、B站等多個平台已下線該片。

微短劇去年在中國迎來爆發式增長，去年中國國內微短劇市場規模達到373.9億元人民幣，年增高達267.65%。同時，網絡微短劇在海外也受到熱捧，根據美國Sensor Tower的數據，去年一款名為ReelShort的應用軟體在美國下載量超過千萬。 網絡微短劇在中國正夯，廣電總局近日推出新的監管規定「關於微短劇備案最新工作提示」，要求所有網絡微短劇均須持有相應發行許可證或完成報備後方可播出。圖為短影音平台「快手」上的「豎屏微短劇」。（取自36kr）

來源：九派新闻